Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương; riêng ngày 24/11 được áp dụng từ năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động; hoàn thiện quy định về hậu kiểm đối với kinh doanh dịch vụ lưu trữ; quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đối với cho thuê lại lao động và kinh doanh dịch vụ việc làm.

Về phân định trách nhiệm quản lý Nhà nước, dự thảo đã chỉnh lý quy định theo hướng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ theo pháp luật về hội.

Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý, hướng dẫn hoạt động chữ thập đỏ theo sự phân công của Chính phủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc phân định này nhằm bảo đảm rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ giữa các cơ quan.

"Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể liên quan đến định hướng phát triển và hoàn thiện chính sách của cả năm luật, Chính phủ tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ lưu ý tiếp tục rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm và các quy định có liên quan trực tiếp đến tổ chức thi hành, kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện, nhất là hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động cho thuê lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần khẩn trương đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm; đồng thời nghiên cứu, đánh giá tổng thể Luật Hoạt động chữ thập đỏ làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng thời đề nghị rà soát kỹ lưỡng những nội dung sửa đổi liên quan đến các luật trong nhóm một luật sửa 5 luật này và các nhóm luật khác đang được sửa đổi trong thời điểm này, về cả nội dung, kỹ thuật lập pháp và thời hiệu thi hành để đảm bảo khoa học, đồng bộ, không chồng chéo.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết hằng năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch).

Nếu đề xuất ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được Quốc hội thông qua, người lao động có thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương mỗi năm so với quy định hiện hành.