Căn hộ ở TP.HCM của Ánh Viên

Sau khi khép lại thời kỳ thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nơi ở hiện tại của nữ kình ngư là một căn hộ có đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng 70 m² với 2 phòng ngủ.

Theo lời Ánh Viên, căn hộ chung cư này được một mạnh thường quân trao tặng sau thành tích xuất sắc tại SEA Games.

Nói về danh tính vị "đại gia" đứng sau căn hộ của mình, Ánh Viên cho hay đó là vợ chồng bác Bảy. Không chỉ tặng chung cư cho Ánh Viên, bác Bảy còn hỗ trợ Ánh Viên sau khi cô từ giã sự nghiệp bơi lội. "Cả bác Bảy trai, bác Bảy gái đều yêu thương tôi và hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ kể từ khi tôi giã từ sự nghiệp bơi lội đỉnh cao”, Ánh Viên chia sẻ.

Ánh Viên chụp ảnh cùng bố trong căn hộ.

Món quà danh giá được Ánh Viên trưng bày ở một nơi trang trọng trong căn hộ. Ảnh: Đông Huỳnh

Căn hộ của Ánh Viên có 2 phòng ngủ, đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp như tủ bếp, máy giặt, máy lạnh, sofa, bộ giường ngủ, tủ quần áo...Ảnh: Đông Huỳnh

Hiện tại, Ánh Viên đang ở cùng em ruột và một người chị họ. Ảnh: Đông Huỳnh

Trước khi nhận căn hộ, mạnh thường quân đã sắm sửa đầy đủ nội thất cho Ánh Viên. Ảnh: Đông Huỳnh

Cũng tại nơi Ánh Viên sinh sống, có hồ bơi rộng 1.150 m2 với tên gọi Ánh Viên - chính là tên của "tiểu kình ngư".

Hồ bơi có tổng diện tích khoảng 1.800m2, chiều dài hơn 70m.

Ánh Viên đứng cạnh bảng hiệu hồ bơi mang tên mình.