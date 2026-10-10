Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát các dự án tại xã Bát Xát

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn tập trung khảo sát các khu đất đề nghị HĐND tỉnh thông qua việc thu hồi để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, gồm dự án mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền và dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bát Xát.

Phối cảnh tổng thể dự án nâng công suất mỏ tuyển đồng Sin Quyền.

Với dự án mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền, Đoàn khảo sát tìm hiểu nhu cầu sử dụng đất, phạm vi thực hiện và các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bảo đảm phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bát Xát được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 26/8/2026, tổng mức đầu tư 43 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Dự án có quy mô giải phóng mặt bằng khoảng 17 ha; giai đoạn 1 đầu tư xây dựng nghĩa trang khoảng 5 ha, gồm tuyến đường kết nối dài khoảng 1 km, rộng 5 m cùng các hạng mục san tạo mặt bằng, đường nội bộ, nhà quản trang, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và công trình phụ trợ.

Sơ đồ Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bát Xát.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của Nhân dân, đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để di chuyển các ngôi mộ trong phạm vi san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Bản Qua, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bản Qua, xã Bát Xát.

Thông qua khảo sát thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có thêm cơ sở đánh giá sự cần thiết, quy mô, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện triển khai các dự án, phục vụ công tác thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.