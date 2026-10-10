Thực hiện Quyết định số 1068, ngày 22-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 1624, ngày 21-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1068, ngày 22-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 5708, ngày 30-9-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030