Căn nhà 650m² nhìn trọn sông Sài Gòn của Diva Hồng Nhung có gì đặc biệt?

Là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, Hồng Nhung được công chúng yêu mến không chỉ bởi sự nghiệp âm nhạc mà còn bởi phong cách sống tinh tế. Nữ ca sĩ sinh năm 1970 hiện sống trong căn penthouse tại TP.HCM, nơi có tầm nhìn rộng mở ra dòng sông Sài Gòn và cảnh quan đô thị. Ngôi sao đưa tin.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của nữ diva gây chú ý bởi sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, nghệ thuật và thiên nhiên. Thay vì chỉ tập trung vào nội thất sang trọng, căn nhà còn dành nhiều diện tích cho cây xanh, hoa lá và những góc thư giãn riêng tư.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của căn penthouse là khu vườn trên sân thượng. Không gian được Hồng Nhung chăm chút với nhiều loại cây cảnh, hoa và cây ăn trái, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị. Những tảng đá lớn được bố trí xen giữa các mảng xanh, tạo điểm nhấn tự nhiên và khiến khu vườn có nét riêng. Đây cũng là nơi nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như chăm cây, cắm hoa hay thu hoạch trái trong vườn. Khu vườn không chỉ góp phần làm mềm không gian kiến trúc mà còn tạo thêm nơi nghỉ ngơi, thư giãn ngay trong nhà. Với những căn hộ có diện tích lớn, việc dành một phần không gian cho cây xanh cũng là cách tạo sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và nhu cầu gần gũi thiên nhiên.

Bên trong căn penthouse, các khu vực như phòng khách, phòng nhạc, bếp, ba phòng ngủ và phòng thay đồ được bố trí theo phong cách hiện đại, kết hợp nhiều màu sắc, họa tiết và vật dụng trang trí. Những bức tranh cùng các tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm xuất hiện ở nhiều góc nhà, tạo chiều sâu cho không gian.

Cách bài trí không quá đơn điệu mà có sự đan xen giữa nội thất, đồ trang trí và cây xanh, thể hiện rõ cá tính của chủ nhân gắn bó lâu năm với nghệ thuật.

Đáng chú ý, phòng tắm cũng được chăm chút như một không gian thư giãn riêng. Cửa sổ lớn giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp cây xanh và tranh trang trí, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, việc thông gió và kiểm soát độ ẩm vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế nấm mốc. Phụ Nữ Mới cho hay.

Khu bếp được thiết kế rộng rãi với bàn đảo ở trung tâm, tạo thêm diện tích chuẩn bị món ăn và tăng sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt. Thay vì sử dụng hệ tủ bếp trên kín hoàn toàn, Hồng Nhung lựa chọn kệ mở hai tầng để sắp xếp gia vị, bát đĩa và sách. Cách bố trí này giúp căn bếp có vẻ thoáng đãng, đồng thời biến những vật dụng quen thuộc thành một phần của trang trí nội thất. Dù vậy, kệ mở cũng đòi hỏi người sử dụng thường xuyên vệ sinh để hạn chế bụi bám lên bát đĩa và đồ dùng nấu nướng.

Liền kề khu bếp là bàn ăn dài đặt cạnh hệ cửa kính lớn. Từ đây, gia chủ có thể ngắm nhìn thành phố và dòng sông Sài Gòn. Ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn rộng mở khiến khu vực ăn uống trở thành một trong những vị trí đáng chú ý nhất trong căn nhà. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng hay tầm nhìn đắt giá, căn penthouse của Hồng Nhung còn cho thấy cách một không gian sống có thể phản ánh sở thích và cá tính của chủ nhân.