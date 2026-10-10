Thêm 5 dự án nhà ở trong Quân đội tại Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành; Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội đã thống nhất vị trí và thông tin 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang (LLVT) trong Quân đội tại các xã Đại Thanh, Gia Lâm, Phù Đổng, TP Hà Nội.

Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Theo đó, 5 dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại TP Hà Nội gồm:

1. Dự án tại ô đất số 1 thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh

Tổng diện tích đất dự án khoảng 1.568,5m2; mật độ xây dựng tối đa 60%; cao tối đa 9 tầng với dân số dự kiến khoảng 180 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng; được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Dự án tại ô đất số 2 thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh

Tổng diện tích đất dự án khoảng 2.024,9m2; mật độ xây dựng tối đa 58%; cao tối đa 9 tầng với dân số dự kiến khoảng 280 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 102 tỷ đồng; được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Dự án tại ô đất số 4 thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh

Tổng diện tích đất dự án khoảng 1.923,3m2; mật độ xây dựng tối đa 53%; cao tối đa 9 tầng với dân số dự kiến khoảng 180 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 69 tỷ đồng; được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Dự án tại ô đất ký hiệu NO1, xã Gia Lâm

Tổng diện tích đất dự án khoảng 3.749m2; mật độ xây dựng tối đa 70%; cao tối đa 25 tầng với dân số dự kiến khoảng 1.510 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 726 tỷ đồng; được triển khai trong thời gian 48 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Dự án tại ô đất ký hiệu PD2, xã Phù Đổng

Tổng diện tích đất dự án khoảng 2.416,9m2; mật độ xây dựng tối đa 50%; cao tối đa 25 tầng với dân số dự kiến khoảng 970 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 540 tỷ đồng; được triển khai trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các dự án đều được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành. Thời gian hoạt động của các dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 8 giờ, ngày 9-10-2026 (ngày đăng tải 8-10-2026) đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 28-10-2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ.