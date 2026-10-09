Vẻ đẹp của vùng đất nuôi dưỡng tài năng Ánh Viên

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên, người hâm mộ thể thao Việt Nam nhớ đến nữ kình ngư từng giành nhiều huy chương ở các đấu trường khu vực và quốc tế. Nhưng trước khi trở thành gương mặt nổi bật của làng bơi lội, cô từng là một cô bé lớn lên giữa vùng sông nước Phong Điền, Cần Thơ.

Ánh Viên ngày càng xinh đẹp sau khi giải nghệ.

Nhắc đến quê hương của nữ kình ngư, người ta không chỉ nhớ đến một vùng đất đã sản sinh tài năng thể thao, mà còn nghĩ đến vẻ đẹp mộc mạc của miền Tây Nam Bộ, nơi cuộc sống gắn liền với sông ngòi, vườn tược và những con người chân chất.

Phong Điền – miền quê sông nước gắn với tuổi thơ Ánh Viên

Phong Điền là một trong những vùng đất mang đậm nét miệt vườn của Cần Thơ. Nơi đây có hệ thống kênh rạch đan xen, những vườn cây ăn trái xanh mát và nhịp sống bình dị của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cảnh đẹp Phong Điền. Ảnh: Sưu tầm

Với những ai yêu thích du lịch trải nghiệm, sức hấp dẫn của Phong Điền nằm ở cảm giác được rời xa sự náo nhiệt của phố thị để trở về với không gian gần gũi thiên nhiên. Những con đường nhỏ len giữa vườn cây, dòng kênh yên ả và các khu vườn trĩu quả tạo nên bức tranh miền quê giàu sức sống.

Đây cũng là vùng đất gắn với những năm tháng đầu đời của Ánh Viên. Theo Báo Quân đội nhân dân, từ nhỏ, cô được ông nội dạy bơi tại quê nhà. Những trải nghiệm ban đầu với sông nước trở thành một phần trong câu chuyện tuổi thơ của nữ vận động viên trước khi cô bước vào môi trường huấn luyện chuyên nghiệp.

Vườn trái cây ở Phong Điền. Ảnh: Sưu tầm

Tất nhiên, không thể chỉ từ xuất thân ở miền sông nước để lý giải thành công của Ánh Viên. Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ, kỷ luật nghiêm khắc cùng sự đồng hành của gia đình và huấn luyện viên. Tuy vậy, câu chuyện của cô khiến nhiều người thêm chú ý đến vùng quê đã chứng kiến những bước chân đầu tiên của một tài năng thể thao Việt Nam.

Du khách trải nghiệm những hoạt động du lịch ở Phong Điền. Ảnh: báo Cần Thơ

Du khách đến Phong Điền có thể dành thời gian khám phá những khu vườn trái cây, tìm hiểu đời sống nông nghiệp và trải nghiệm đi thuyền trên các tuyến kênh rạch. Vào mùa trái cây, nhiều nhà vườn mở cửa đón khách, tạo cơ hội để thưởng thức nông sản tươi ngay tại vườn và cảm nhận rõ hơn nhịp sống miệt vườn.

Cần Thơ – vẻ đẹp dung dị của miền Tây Nam Bộ

Rời không gian xanh mát của Phong Điền, hành trình khám phá quê hương Ánh Viên có thể tiếp tục tại khu vực trung tâm Cần Thơ, nơi vẻ đẹp sông nước hòa quyện với nhịp sống đô thị hiện đại.

Bến Ninh Kiều Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Sưu tầm

Một trong những điểm dừng chân quen thuộc là bến Ninh Kiều. Nằm bên dòng sông Hậu, nơi đây từ lâu đã trở thành hình ảnh tiêu biểu khi nhắc đến Cần Thơ. Ban ngày, du khách có thể ngắm dòng sông rộng mở, quan sát tàu thuyền qua lại; khi trời tối, khu vực ven sông trở nên nhộn nhịp với ánh đèn, các hàng quán và hoạt động dạo bộ.

Ban đêm ở bến Ninh Kiều. Ảnh: Sưu tầm

Bến Ninh Kiều không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan mà còn gắn với đời sống văn hóa, giao thương của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Đứng bên bờ sông, du khách có thể cảm nhận sự giao thoa giữa một Cần Thơ năng động và nét khoan thai vốn có của vùng đất miền Tây.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa sông nước, chợ nổi Cái Răng là điểm đến đáng cân nhắc. Từ sáng sớm, những chiếc ghe chở trái cây, nông sản và hàng hóa tụ họp trên sông, tạo nên khung cảnh mua bán đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Du khách khám phá chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Sưu tầm

Tại đây, du khách có thể quan sát cách người dân trao đổi hàng hóa trên ghe thuyền, tìm hiểu tập quán buôn bán truyền thống và thưởng thức bữa sáng ngay trên sông. Dù hoạt động chợ nổi đã thay đổi theo thời gian, nơi này vẫn là một trong những địa điểm giúp du khách hình dung rõ hơn vai trò của đường thủy trong đời sống người dân đồng bằng.

Khung cảnh sinh hoạt trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Sưu tầm

Một điểm đến khác dành cho người yêu thích kiến trúc và lịch sử là nhà cổ Bình Thủy. Công trình nổi bật với sự kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây, lưu giữ dấu ấn của một giai đoạn phát triển trong lịch sử đô thị Cần Thơ. Không gian cổ kính, những chi tiết trang trí và cách bố trí ngôi nhà mang đến một góc nhìn khác về vùng đất thường được biết đến qua hình ảnh sông nước, vườn cây.

Từ quê nhà bình dị đến hành trình chinh phục đường đua xanh

Điều khiến câu chuyện về Ánh Viên trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở thành tích thể thao, mà còn ở hành trình một cô bé từ vùng quê Phong Điền từng bước vươn ra những đấu trường lớn.

Năm 2012, khi mới 16 tuổi, Ánh Viên đã tham dự Olympic London. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn tại các giải đấu quốc tế, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của bơi lội Việt Nam trong nhiều năm.

Nhìn lại hành trình ấy, quê hương Cần Thơ là một phần quan trọng trong câu chuyện về xuất phát điểm của nữ kình ngư. Vùng đất với những dòng sông, vườn cây và cuộc sống bình dị cũng là nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên trước khi cô bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp.

Với du khách, chuyến đi đến Cần Thơ vì thế có thể mang nhiều ý nghĩa hơn một hành trình tham quan thông thường. Ngoài việc khám phá chợ nổi, bến Ninh Kiều hay những khu vườn ở Phong Điền, du khách còn có dịp tìm hiểu về quê hương của một vận động viên từng mang lại nhiều dấu ấn cho thể thao nước nhà.

Vẻ đẹp của Cần Thơ không nằm ở những cảnh quan quá choáng ngợp, mà được tạo nên từ sự trù phú của thiên nhiên, nét văn hóa sông nước và nhịp sống gần gũi của người dân. Chính những điều bình dị ấy khiến vùng đất này luôn có sức hấp dẫn riêng trong lòng du khách.

Và khi nhắc đến Ánh Viên, người ta có thêm một lý do để nhớ về Cần Thơ: không chỉ là miền quê của những dòng sông hiền hòa, mà còn là nơi khởi đầu hành trình của một tài năng thể thao Việt Nam.