Đồng thuận để chủ trương đi vào cuộc sống

Công khai, dân chủ để dân hiểu, dân tin

Tại thôn Quang Minh, xã Đông Cuông, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức mở rộng đường giao thông nông thôn được triển khai linh hoạt, nhưng đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Thay vì tuyên truyền bằng lời nói, Ban Công tác Mặt trận thôn chủ động sử dụng hình ảnh hiện trạng, sơ đồ hướng tuyến, vị trí cần mở rộng và hình ảnh trước, sau thi công tuyến đường để người dân dễ hình dung, hiểu rõ mục đích và lợi ích của công trình.

Với những hộ dân còn băn khoăn, cán bộ thôn trực tiếp đến từng gia đình gặp gỡ, trao đổi, giải đáp những vấn đề chưa rõ, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Người dân thôn Quang Minh, xã Đông Cuông tháo dỡ cổng, hiến đất mở rộng đường thôn.

Chính sự linh hoạt trong tuyên truyền, vận động, cùng việc bảo đảm công khai, minh bạch trong triển khai đã từng bước tháo gỡ những băn khoăn, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với những chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền.

Chị Nguyễn Thị Tố Uyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Quang Minh, chia sẻ: “Trong quá trình vận động, chúng tôi luôn bảo đảm công khai, dân chủ các khoản đóng góp của Nhân dân; tập trung chỉ đạo việc thi công, thanh toán cho nhà thầu đúng tiến độ và những nội dung đã cam kết”.

Người dân thôn Quang Minh tự nguyện hiến trên 3.750 m² đất để mở mới, ﻿mở rộng các tuyến đường.

Từ sự đồng thuận của Nhân dân, trong 9 tháng của năm 2026, thôn Quang Minh đã hoàn thành mở rộng 5 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài hơn 3 km. Đáng chú ý, 110 hộ dân tự nguyện hiến trên 3.750 m² đất, tháo dỡ 4 cổng xây kiên cố, 650 m² tường rào, chặt bỏ 550 cây quế và 600 cây trồng các loại để mở rộng đường. Cùng với đó, người dân đóng góp 440 triệu đồng và 250 ngày công lao động, góp phần hoàn thiện các công trình giao thông nông thôn.

Đằng sau những con số về diện tích đất hiến, kinh phí và ngày công đóng góp là tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của người dân vì lợi ích chung. Mỗi tuyến đường được mở rộng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và những người trực tiếp tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

9 tháng năm 2026, xã Đông Cuông đã hoàn thành mở rộng 17 tuyến đường bê tông, tổng chiều dài hơn 10,5 km.

Khơi sức dân, mở đường phát triển

Không chỉ tại Quang Minh, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Đông Cuông còn lan tỏa rộng khắp, phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Khẳng định những cách làm hiệu quả của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe nguyện vọng, khơi dậy tinh thần tự nguyện chung sức của người dân.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã đã triển khai thực hiện 17 tuyến đường với tổng chiều dài 10,5 km, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Cuông còn vận động Nhân dân duy trì nếp sống tự quản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Trong 9 tháng qua, toàn xã tổ chức 116 buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại 14 thôn, thu hút 5.640 lượt người tham gia.

Ông Triệu Quý Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Cuông, cho biết: “Muốn chủ trương đi vào cuộc sống, phải làm cho người dân hiểu, tin tưởng và tự nguyện tham gia. Mặt trận và các đoàn thể luôn gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kết nối người dân với cấp ủy, chính quyền”.

Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã Đông Cuông.

Còn tại xã Châu Quế, việc phát triển hạ tầng giao thông được gắn chặt với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Người dân được bàn bạc, thống nhất phương án triển khai, từ đó, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, chung tay mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường.

Chị Đặng Thị Nghiêm, thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế, cho biết: “Sau khi được cán bộ Mặt trận xã, thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện hiến trên 200 m² đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu để mở rộng đường, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi và người dân đi lại”.

Người dân Châu Quế chung tay vệ sinh môi trường.

Tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm của người dân xã Châu Quế còn được thể hiện qua những hoạt động thiết thực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã đã mở mới, mở rộng 8 tuyến đường với tổng chiều dài 6,2 km; tổ chức vệ sinh 65 km đường liên thôn và mương thủy lợi; thành lập, duy trì hoạt động 24 tổ tự quản về môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Bà Triệu Thị Hái - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Quế, cho biết: “Khi tiếng nói của Nhân dân được tôn trọng, quyền lợi và trách nhiệm được làm rõ, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển ở cơ sở”.

Người dân tham gia kiểm tra, giám sát các công trình sau thi công.

Từ xây dựng đường giao thông đến giữ gìn vệ sinh môi trường, những kết quả đạt được cho thấy sức dân không chỉ nằm ở nguồn lực vật chất mà còn thể hiện trong tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khả năng tự quản của mỗi khu dân cư. Khi người dân cùng bàn bạc, cùng thực hiện và cùng thụ hưởng thành quả, những phong trào ở cơ sở sẽ có sức sống bền vững hơn.

Lấy lòng dân làm thước đo hiệu quả

Thực tiễn tại Đông Cuông và Châu Quế cho thấy, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động không chỉ ở việc đưa chủ trương đến với người dân mà còn ở sự chủ động lắng nghe, đối thoại, kịp thời tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động.

Khi người dân được tôn trọng, được bàn bạc công khai, dân chủ và thấy rõ lợi ích thiết thực, việc hiến đất, góp công, chung sức xây dựng quê hương sẽ trở thành hành động tự nguyện.

Người dân được bàn bạc, nắm rõ lợi ích trước khi tham gia thực hiện các công trình.

Những tuyến đường khang trang, khu dân cư xanh, sạch, đẹp đã góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, củng cố niềm tin và tình đoàn kết cộng đồng. Hiệu quả công tác vận động quần chúng không chỉ thể hiện qua những công trình hoàn thành mà còn ở sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của người dân. Khi ý Đảng hợp lòng dân, sức dân được khơi dậy, các chủ trương sẽ thực sự bén rễ trong đời sống, tạo động lực và nền móng cho địa phương phát triển nhanh, bền vững.