Dấu ấn công tác tham mưu trong tổ chức mô hình Công an địa phương 2 cấp

Một quyết sách lớn được kiểm chứng từ những việc gần dân nhất: Một thủ tục được giải quyết thuận lợi, một vụ việc được xử lý kịp thời, một địa bàn được giữ bình yên. Sau hơn một năm vận hành mô hình Công an địa phương 2 cấp, thực tiễn tại Bắc Ninh, Nghệ An và Lâm Đồng cho thấy dấu ấn của công tác tham mưu trong từng chuyển động ở cơ sở: Đưa chủ trương thành hành động, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, đưa lực lượng đến gần người dân hơn. Và từ chính những địa bàn ấy, kết quả, vướng mắc cùng phản hồi của người dân lại trở về bàn tham mưu, góp phần hoàn thiện quyết sách, để mỗi thay đổi của bộ máy mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Xuống địa bàn nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phối hợp giải quyết công việc đó là những phần việc diễn ra hằng ngày tại Công an cấp xã sau khi tổ chức lại theo mô hình mới. Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ Công an cơ sở còn phải trực tiếp bám địa bàn, gần dân, nắm dân, chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng để xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an và lực lượng bảo đảm ANTT cơ sở tại phường Kép, TP Bắc Ninh (ảnh trái); Công an xã Trung Lộc nắm tình hình địa bàn.

Công an xã Đức Trọng họp liên ngành (ảnh trái); Công an xã Đức Trọng tiếp công dân.

Đó đều là những công việc rất đỗi thường ngày. Nhưng trong mô hình tổ chức mới, phía sau mỗi ngày tiếp công dân, mỗi lần xuống địa bàn, mỗi cuộc họp triển khai hay mỗi hoạt động phối hợp là yêu cầu về một phương thức làm việc khác: sâu sát hơn với địa bàn, chủ động hơn trong xử lý công việc, rõ hơn về trách nhiệm và gần hơn với người dân.

Hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số.

Tại phường Kép, TP Bắc Ninh, yêu cầu ấy thể hiện rõ trong từng vụ việc cụ thể. Ngày 29/9/2026, cán bộ Công an phường đến hộ gia đình bà Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1970, ở tổ dân phố Đồn Cầu Bằng, để tuyên truyền, vận động gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Khu công nghiệp Hương Sơn.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, một số trường hợp chưa đồng thuận, liên quan đến đất giao thông, thủy lợi và hành lang phục vụ tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Công an phường phối hợp với chính quyền nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Trưởng Công an phường Kép, chia sẻ: “Trước đây, một số vụ việc còn phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên. Sau hơn một năm vận hành mô hình mới, Công an phường không chỉ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn mà còn phải chủ động làm chủ địa bàn, trực tiếp tham mưu, giải quyết công việc và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả”.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng Công an phường Kép trực tiếp vận động hộ gia đình bà Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1970, ở tổ dân phố Đồn Cầu Bằng nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Sau hơn một năm, những thay đổi ấy cho thấy yêu cầu đối với Công an xã, phường, đặc khu không chỉ dừng ở việc thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới. Bộ máy mới phải tạo ra cách làm mới, năng lực thực hiện nhiệm vụ mới và những kết quả rõ hơn ngay từ cơ sở những chuyển biến mà người dân có thể trực tiếp cảm nhận.

Từ việc nắm địa bàn, phối hợp lực lượng đến trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh, mỗi cán bộ, mỗi đơn vị cơ sở đều phải từng bước thích ứng với yêu cầu đó.

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ ngày 1/3/2025, Công an địa phương được tổ chức theo mô hình 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Đến ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được triển khai. Hai quá trình diễn ra trong cùng một giai đoạn, đặt ra yêu cầu tổ chức lại con người, địa bàn, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp, nhưng đồng thời phải bảo đảm công việc không bị gián đoạn, an ninh, trật tự được giữ vững.

Phía sau một quyết định về tổ chức bộ máy là một khối lượng lớn công việc: bố trí lực lượng, chuyển giao nhiệm vụ, dữ liệu, hồ sơ, bảo đảm cơ sở vật chất và thiết lập lại các mối quan hệ phối hợp. Nhưng đích đến cuối cùng không nằm ở việc bộ máy được sắp xếp ra sao, mà ở khả năng vận hành và hiệu quả thực chất sau sắp xếp.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp ngày 01/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới”.

Với lực lượng Công an, yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng năng lực nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân và góp phần tạo lập môi trường an ninh, an toàn cho phát triển.

Sau hơn một năm vận hành, thước đo của mô hình mới không chỉ là tổ chức đã được kiện toàn, mà là công việc ở cơ sở có được giải quyết thông suốt hơn, trách nhiệm có được thực hiện rõ hơn và người dân có thực sự cảm nhận được sự thay đổi hay không.

Cuối cùng, câu hỏi của một cuộc cải cách lớn lại được đặt ra bằng một điều rất cụ thể: Bộ máy mới có giải quyết công việc tốt hơn cho người dân hay không? Câu trả lời không nằm trên sơ đồ tổ chức, mà phải được tìm thấy ở cơ sở.

Một chủ trương lớn chỉ thực sự tạo ra thay đổi khi được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể ở cơ sở. Với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu ấy càng rõ hơn: Quyết sách phải được triển khai thống nhất nhưng không thể máy móc; phải phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng lực lượng và từng con người.

Để một quyết sách đi từ chủ trương đến thực tiễn là cả một quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Từ Văn phòng Bộ Công an nơi tham mưu, tổng hợp, điều phối việc triển khai các chủ trương lớn của Bộ đến Công an các địa phương, mỗi khâu đều phải làm rõ nhiệm vụ, cách thức thực hiện và những điều kiện cần thiết để bộ máy mới có thể vận hành thông suốt.

Ảnh cán bộ Văn phòng Bộ Công an làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.

Vì vậy, công tác tham mưu không chỉ dừng ở việc truyền đạt chủ trương, mà phải đi trước một bước trong nghiên cứu, nắm tình hình, dự báo vấn đề, tham mưu phương án và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện. Tham mưu càng sát thực tiễn, quyết sách khi xuống cơ sở càng có khả năng chuyển nhanh thành những công việc cụ thể.

Ở Nghệ An, quá trình triển khai mô hình tổ chức mới cũng đặt ra yêu cầu đó. Từ thực tiễn địa bàn, Công an tỉnh phải cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ, phương án và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với từng địa bàn, từng lực lượng. Đại tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định: “Tham mưu phải đi trước một bước, nắm chắc tình hình để chủ trương khi xuống cơ sở có thể chuyển ngay thành những việc cụ thể, phù hợp với từng địa bàn”.

Thượng tá Nguyễn Văn Đạo - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc của Công an tỉnh Nghệ An bàn về sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Từ thực tiễn Nghệ An cho thấy, cùng một chủ trương nhưng khi đi xuống từng địa bàn phải được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, phương án và cách thức phối hợp phù hợp.

Đó chính là giá trị của công tác tham mưu: Không chỉ đưa chủ trương xuống cơ sở, mà phải làm cho chủ trương có khả năng vận hành trong thực tế. Nhưng quyết sách dù được chuẩn bị kỹ đến đâu vẫn cần những con người trực tiếp biến nó thành kết quả. Khi địa bàn, nhiệm vụ và thẩm quyền thay đổi, người thực hiện cũng phải thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách chịu trách nhiệm.

Nếu tổ chức bộ máy có thể thay đổi bằng một quyết định, thì phương thức làm việc không thể thay đổi chỉ bằng một quyết định. Sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, nhiệm vụ nhiều hơn và yêu cầu phối hợp cũng khác trước. Vì vậy, cùng với tổ chức lại bộ máy là yêu cầu tổ chức lại cách làm, để mỗi cán bộ thực sự làm chủ địa bàn và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trung tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã, trực tiếp phụ trách địa bàn được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội.

Địa bàn rộng gần 149 km², gồm 49 thôn, với gần 89.000 người thuộc 21 dân tộc. Quy mô địa bàn lớn hơn đòi hỏi phương thức tổ chức công việc phải thay đổi. Theo Trung tá Hoàng Văn Phước: “Địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn thì phải phân công thật cụ thể, để mỗi cán bộ biết rõ mình phụ trách việc gì, địa bàn nào và chịu trách nhiệm đến đâu”.

Trưởng Công an xã Đức Trọng nắm tình hình tại nhà dân.

Từ yêu cầu thực tế, Công an xã Đức Trọng chú trọng phân công theo tinh thần “6 rõ: Rõ người - Rõ việc - Rõ địa bàn - Rõ trách nhiệm - Rõ thời gian - Rõ kết quả”. Điều quan trọng không chỉ là giao nhiệm vụ, mà phải bảo đảm mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm và mỗi kết quả đều có thể kiểm đếm.

Cùng với Đức Trọng, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An cũng là một địa bàn cho thấy rõ yêu cầu phải đổi mới cách tổ chức công việc. Thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã Nghi Long, Nghi Quang, Nghi Thuận và Nghi Xá, Trung Lộc có diện tích 31,35 km², dân số hơn 31.000 người, trong đó giáo dân chiếm khoảng 29%.

Trên địa bàn có Khu công nghiệp Nam Cấm và Khu công nghiệp WHA, hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, thu hút hàng chục nghìn công nhân; đây cũng là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia. Thượng tá Thái Văn Khoa, Trưởng Công an xã Trung Lộc, nhìn nhận: “Không phải cứ chỉ đạo đúng là đủ; phải tổ chức đúng cách, phù hợp với thực tiễn và tạo ra kết quả thực chất”.

Phỏng vấn Thượng tá Thái Văn Khoa, Trưởng Công an xã Trung Lộc.

Tại phường Kép, thành phố Bắc Ninh, yêu cầu đổi mới phương thức chỉ huy được thể hiện rõ qua chính thực tiễn địa bàn. Với diện tích trên 58 km², hơn 11.495 hộ, trên 42.598 nhân khẩu, 49 thôn và 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn phường đang trong quá trình đô thị hóa, công việc của người chỉ huy không còn bó hẹp trong từng lĩnh vực mà đòi hỏi một cách nhìn toàn diện, bao quát hơn.

Từ bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý hành chính đến giải quyết những vụ việc phát sinh, từ tổ chức lực lượng đến phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, mỗi nhiệm vụ đều đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong điều hành và rõ hơn về trách nhiệm. Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng Công an phường Kép, cho rằng:“Xuống cơ sở mới thấy, nhiều vấn đề không thể nhìn từ một lĩnh vực riêng lẻ. Người chỉ huy phải nhìn toàn diện hơn, trực tiếp hơn và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả xử lý”.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng Công an phường Kép phát biểu trong hội nghị.

Từ Đức Trọng đến Trung Lộc, Kép, điều kiện địa bàn khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu: Sắp xếp tổ chức chỉ là bước đầu; bộ máy mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi con người và phương thức làm việc cũng được đổi mới.

Người cán bộ không chỉ thực hiện phần việc được giao, mà phải làm chủ địa bàn, chủ động phối hợp và chịu trách nhiệm về kết quả.

Bởi vậy, dấu ấn của mô hình mới không chỉ nằm ở sơ đồ tổ chức, mà được thể hiện qua cách mỗi cán bộ, mỗi người chỉ huy nắm địa bàn sâu hơn, xử lý công việc chủ động hơn và tạo ra kết quả rõ hơn cho người dân.

Sau những thay đổi về tổ chức, địa bàn và con người, mô hình mới không còn nằm trên sơ đồ tổ chức mà hiện diện trong chính cách Công an cấp xã tiếp nhận, phối hợp và giải quyết công việc hằng ngày.

Công an xã Trung Lộc tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy (ảnh trái). Công an phường Kép tiếp và làm thủ tục trên cổng dịch vụ công cho người dân.

Công an xã Đức Trọng triển khai phương án bảo đảm ANTT.

Từ một cuộc gọi của người dân, một thông tin từ tổ dân phố đến một vụ việc mới phát sinh, công việc được tiếp nhận, phân loại, phân công và phối hợp xử lý trong phạm vi thẩm quyền. Những vấn đề cần sự tham gia của chính quyền hoặc các lực lượng khác được trao đổi trực tiếp ngay tại địa bàn.

Tại phường Kép, thành phố Bắc Ninh, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương được thể hiện rõ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trước những tình huống đột xuất như phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong đó, Công an phường phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, tổ chức lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và các lực lượng tham gia ở cơ sở.

Qua các đợt bão, trong đó có bão Yagi năm 2024, bão số 11 năm 2025 và bão số 4 (NARA) năm 2026, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, Công an, quân sự và các lực lượng ở cơ sở đã chủ động triển khai phương châm ‘4 tại chỗ’, từ nắm tình hình, xây dựng phương án, bố trí lực lượng đến xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại. Ông Trần Công Sinh, Phó Chủ tịch UBND phường Kép, đánh giá: “Điểm quan trọng của mô hình mới là những vấn đề phát sinh được phát hiện và xử lý sớm hơn, ngay từ cơ sở”.

Ông Trần Công Sinh - Phó Chủ tịch UBND phường Kép, TP Bắc Ninh tại buổi họp triển khai nhiệm vụ của mô hình "Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên Không gian mạng phường Kép"

Những thay đổi ấy không chỉ nằm trong cách tổ chức công việc của Công an hay chính quyền, mà được thể hiện qua chính cách các vấn đề được tiếp nhận, phối hợp và giải quyết tại địa bàn.

Một ngày ở cơ sở vì thế trở thành thước đo cụ thể cho khả năng vận hành của bộ máy mới: công việc có được giải quyết thông suốt hơn, sự phối hợp có kịp thời hơn và những vấn đề phát sinh có được xử lý ngay từ địa bàn hay không.

Nhưng đó mới là góc nhìn từ phía bộ máy; thước đo cuối cùng của một quyết sách vẫn là người dân có thực sự cảm nhận được sự thay đổi hay không.

Những thay đổi của bộ máy cuối cùng phải được người dân cảm nhận trong những công việc rất cụ thể.

Tại Công an xã Trung Lộc, ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1968, ở xóm Hưng Xá, đến thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện.

Từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ đến hướng dẫn các bước thực hiện, cán bộ Công an xã giải thích cụ thể, giúp người dân hoàn thiện thủ tục ngay từ đầu, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Ông Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Đối với cán bộ, đó có thể là việc hằng ngày, nhưng với người dân, được hướng dẫn cụ thể để làm đúng ngay từ đầu là điều rất thiết thực. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng và được hỗ trợ tận tình khi đến làm việc.”

Ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1968, làm thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Trung Lộc, Nghệ An.

Ở Đức Trọng, sự thay đổi lại được cảm nhận trong một vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra ngoài giờ hành chính.

Khoảng 20 giờ ngày 15/9/2026, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, ở thôn R’Chai, xã Đức Trọng, phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm máy bơm nước, máy khoan bê tông, bình phun thuốc bảo vệ thực vật và máy cắt cỏ.

Công an xã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường, tiếp nhận thông tin, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời cập nhật tình hình cho gia đình và phối hợp với các lực lượng liên quan. Sau đó, đối tượng được xác định, tài sản được thu hồi và các thủ tục theo quy định tiếp tục được thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Trước đây, khi còn mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, người dân chúng tôi ở xã khi xảy ra vụ việc thường phải trình báo ở xã rồi chờ chuyển lên Công an huyện giải quyết. Có những vụ việc phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu mới biết được kết quả. Lần này, tôi thấy Công an xã tiếp nhận và xử lý rất nhanh, cán bộ xuống tận nơi, hướng dẫn cụ thể và theo dõi vụ việc đến cùng. Người dân chúng tôi không phải đi lại nhiều nơi mà vẫn được giải quyết kịp thời, rõ ràng. Tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng hơn vào lực lượng Công an ở cơ sở.”

Công an xã Đức Trọng đến hiện trường nhà ông Nguyễn Thanh Hải.

Từ một thủ tục hành chính ở Trung Lộc đến một vụ việc ANTT ở Đức Trọng, người dân đang kiểm chứng một thay đổi lớn hơn: khi công việc được đưa về gần cơ sở, cán bộ phải gần dân hơn; khi thẩm quyền được tăng lên, trách nhiệm phải rõ hơn; khi bộ máy được tổ chức lại, cách phục vụ người dân cũng phải thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1971, tổ dân phố Hương Sơn, phường Kép, chia sẻ cảm nhận về sự thay đổi của Công an cơ sở.

Từ góc nhìn của người dân, những thay đổi của Công an cơ sở được cảm nhận qua cách công việc được tiếp nhận, giải quyết và qua sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ trong từng vụ việc cụ thể. Ở góc nhìn của chính quyền địa phương, những thay đổi ấy còn được phản ánh bằng chính kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự ghi nhận đối với lực lượng Công an ở cơ sở.

Đồng chí Lưu Trùng Dương - Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất cho Công an xã Đức Trọng.

Hiệu quả của cách làm mới không chỉ được thể hiện qua những vụ việc được giải quyết hằng ngày, mà còn được ghi nhận bằng nhiều kết quả đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã Đức Trọng, trong quá trình vận hành mô hình mới, Công an xã đã nhiều lần được cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng đột xuất vì những thành tích trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Theo ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng:“Những lần khen thưởng đột xuất không chỉ ghi nhận một thành tích cụ thể, mà qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả công tác của Công an xã. Nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý nhanh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và tạo sự yên tâm cho người dân”.

Từ những việc rất cụ thể ấy, người dân có thể nhận ra sự thay đổi của bộ máy không phải qua những khái niệm lớn, mà qua một thủ tục được hướng dẫn rõ hơn, một vụ việc được giải quyết nhanh hơn, một cán bộ biết mình phải làm gì và một địa bàn được giữ bình yên hơn.

Khi quyết sách được chuyển hóa thành những thay đổi mà người dân có thể trực tiếp cảm nhận, đó cũng là lúc quyết sách thực sự đi vào cuộc sống.

Một quyết sách khi đi đến cơ sở không có nghĩa là hành trình đã kết thúc. Trái lại, chính từ cơ sở, những kết quả đạt được, những vấn đề phát sinh, những thuận lợi và cả những điểm còn vướng mắc lại trở thành dữ liệu thực tiễn để công tác tham mưu tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện.

Qua hơn một năm vận hành mô hình tổ chức mới, những thay đổi từ cơ sở cho thấy rõ một điều: sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ là bước đầu; để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, phải tiếp tục hoàn thiện phương thức vận hành, phân định trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực của đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lực lượng Công an, thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu đối với công tác tham mưu ở một tầm cao hơn. Không chỉ tham mưu tổ chức lại lực lượng, địa bàn và nhiệm vụ, công tác tham mưu phải thường xuyên theo dõi quá trình vận hành, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền và kịp thời đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Từ một vụ việc được giải quyết ngay tại phường Kép, một thủ tục hành chính được hướng dẫn thuận lợi ở Trung Lộc, đến một vụ việc an ninh, trật tự được xử lý kịp thời tại Đức Trọng, mỗi kết quả cụ thể ở cơ sở đều phản ánh một phần cách bộ máy đang vận hành. Những kết quả ấy không chỉ có ý nghĩa trong giải quyết công việc trước mắt, mà còn cung cấp dữ liệu thực tiễn để đánh giá những khâu đã thông suốt, những vấn đề còn vướng mắc và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Phòng Tham mưu tổng hợp - Văn phòng Bộ Công an họp, trao đổi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp.

Vì vậy, công tác tham mưu không chỉ là đưa quyết sách từ trên xuống dưới, mà còn phải đưa thực tiễn từ dưới lên trên. Một quyết sách có sức sống là quyết sách được triển khai bằng hành động, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn và tiếp tục được hoàn thiện từ chính thực tiễn.

Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu của Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Công an trong giai đoạn mới: phải sâu sát cơ sở hơn, nắm chắc thực tiễn hơn, chủ động dự báo những vấn đề mới và tham mưu các giải pháp phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của địa bàn, nhiệm vụ và phương thức quản trị.

Từ cơ sở, một vấn đề có thể được nhận diện sớm hơn; từ một vụ việc cụ thể, một yêu cầu mới có thể được đặt ra; từ phản hồi của người dân, chất lượng phục vụ có thể được nhìn nhận rõ hơn. Những dữ liệu ấy, khi được tổng hợp và phân tích đầy đủ, sẽ trở thành cơ sở để tiếp tục hoàn thiện tổ chức, con người, quy trình và phương thức hoạt động của lực lượng Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang với các điển hình tiên tiến trong CAND và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Sau cùng, dấu ấn của công tác tham mưu không chỉ nằm ở một văn bản được ban hành hay một phương án được xây dựng, mà ở khả năng biến một chủ trương lớn thành những thay đổi cụ thể ở cơ sở, đồng thời từ những thay đổi ấy tiếp tục tham mưu để chủ trương được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Từ một quyết sách ở Trung ương đến một cán bộ trực tiếp làm việc với người dân; từ một phương án tham mưu đến một vụ việc được giải quyết tại địa bàn; từ một phản ánh của người dân trở lại bàn tham mưu đó là một vòng tuần hoàn liên tục của quản trị và tổ chức thực hiện.

Khi quyết sách được chuyển hóa thành năng lực ở cơ sở, khi năng lực ấy được người dân trực tiếp cảm nhận và khi thực tiễn cơ sở lại trở thành cơ sở để tiếp tục hoàn thiện quyết sách, đó cũng là lúc công tác tham mưu thực sự để lại dấu ấn. Bởi cuối cùng, một quyết sách lớn không được đo bằng việc nó được ban hành như thế nào, mà bằng việc nó đã làm thay đổi cuộc sống ra sao.

Và với lực lượng Công an, thước đo ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Một địa bàn bình yên hơn, mọi công việc được giải quyết nhanh hơn, người dân được phục vụ tốt hơn và một bộ máy thực sự vận hành hiệu quả hơn từ cơ sở.