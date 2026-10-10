Phú Quốc đối thoại doanh nghiệp, tập trung gỡ vướng hạ tầng và thủ tục

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị do UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức, với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Sun Group kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc để đưa cảng An Thới vào hoạt động, hoàn thiện giao thông kết nối Bắc - Nam đảo và nghiên cứu tuyến tàu điện. Doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng bụi, ô nhiễm từ các công trình xây dựng ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Đại diện Hội Nước mắm truyền thống Phú Quốc kiến nghị điều chỉnh quy định khai thác thủy sản phù hợp đặc thù địa phương

Hội Sản xuất nước mắm Phú Quốc đề nghị điều chỉnh quy định khai thác cá cơm phù hợp đặc thù địa phương, tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu; đồng thời quy hoạch khu sản xuất nước mắm tập trung kết hợp du lịch trải nghiệm. Các doanh nghiệp cũng đề xuất đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng quỹ xúc tiến du lịch riêng và hỗ trợ chính sách cho sản phẩm OCOP.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Đảo kiến nghị đầu tư đường ống dẫn nước tại khu vực xã Bãi Thơm để phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp sẵn sàng ứng vốn phối hợp thực hiện.

Đẩy nhanh tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư

Đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cho biết địa phương sẽ tiếp thu các kiến nghị, tổ chức đối thoại chuyên đề theo từng nhóm ngành nghề, đồng thời vận hành trang thông tin chính thức để tiếp nhận phản ánh công khai. Đặc khu cũng sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo chủ chốt để doanh nghiệp, người dân phản ánh trực tiếp.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh Phú Quốc là một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và cả nước, với thế mạnh kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Tỉnh sẽ đẩy nhanh điều chỉnh Quy hoạch chung Phú Quốc tầm nhìn đến năm 2050, tháo gỡ vướng mắc về dữ liệu đất đai và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên 20 triệu lượt khách vào tháng 3-2027, hướng tới 50 triệu lượt khách mỗi năm. Lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp phối hợp xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh; giữ gìn môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức APEC 2027.