Hà Nội giao hơn 2.400 m² đất tại Thư Lâm cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5567/QĐ-UBND giao 2.417 m² đất tại xã Thư Lâm cho Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Sugina để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Liên Hà. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký.

Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng QH-02, tỷ lệ 1/500, do Công ty Cổ phần Tư vấn DSG lập năm 2026. Khu đất phù hợp với quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư các thôn Hà Hương, Hà Lỗ, Thù Lỗ, Hà Phong, tại các ô đất LK-39, LK-40, LK-41, LK-42 và CX-38. Quy hoạch này được phê duyệt tại Quyết định số 8229/QĐ-UBND ngày 10/8/2026, khi khu vực thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh (cũ), nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Theo quyết định, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định. Đối với người mua căn hộ, quyền sử dụng đất gắn với căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung được cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Sugina liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND xã Thư Lâm có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Thuế TP hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.