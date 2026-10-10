Hà Nội Khởi công dự án công viên, vườn hoa quy mô 11ha

Nghi thức khởi công Dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Hoàng Mai (cũ) theo phân cấp (giai đoạn 2).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 146,8 tỷ đồng, quy mô khoảng 11ha. Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bổ sung không gian công cộng và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàng Liệt làm chủ đầu tư, được phê duyệt theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (cũ).

Tổng mức đầu tư được thẩm định là hơn 146 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai và nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Hoàng Mai theo phân cấp (giai đoạn 2) được khởi công chiều 10/10 thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Theo phương án đầu tư, dự án tập trung xây dựng, cải tạo hệ thống công viên, cây xanh tại hai khu đất có tổng diện tích khoảng 11ha. Trong đó, ô đất F5/CX8 là khu vực Công viên Đông Linh Đàm hiện trạng; ô đất F5/CXTP1 gồm ba ô đất ký hiệu CX6, CX8 và CX19 được bàn giao từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Các hạng mục chính gồm cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo, sân chơi, khu tập thể dục, chòi nghỉ, bãi đỗ xe, nhà điều hành, biểu tượng trung tâm quảng trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ nhằm hình thành không gian sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện thể chất và nghỉ ngơi phục vụ cộng đồng dân cư.

Người dân phường Hoàng Liệt vui mừng khi khu đất bỏ hoang được cải tạo thành công viên cây xanh.

Việc triển khai dự án hướng tới cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo quy hoạch.

Tại lễ khởi công, ông Hoàng Cao Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết, công trình có quy mô lớn, khu vực thi công trải dài ven mặt nước và tiếp giáp trực tiếp với các khu dân cư đông đúc tại bán đảo Linh Đàm. Vì vậy, quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp che chắn, hạn chế bụi và tiếng ồn, tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương, nhất là các hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận. Theo người dân, việc đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn tạo thêm không gian công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Minh, Tổ trưởng tổ dân phố số 17, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cùng nhân dân phường Hoàng Liệt vui mừng khi khu đất bỏ hoang, tiềm ẩn nhiều vấn đề tệ nạn nay được khởi công thành công viên.

Ông Nguyễn Đình Minh, Tổ trưởng tổ dân phố số 17, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết khu đất trước đây là bãi trống, còn hoang hóa, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực. Việc chính quyền triển khai dự án công viên đáp ứng nguyện vọng của người dân về một không gian sống xanh, sạch, đẹp hơn.

Ông Minh bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để người dân có thêm địa điểm vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao và nâng cao chất lượng đời sống.

Cùng chung mong muốn, ông Nguyễn Hữu Mai, Tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đánh giá dự án có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng dân cư, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đã đề ra, tránh tình trạng công trình kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Với quy mô đầu tư khoảng 11ha, dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Hoàng Mai theo phân cấp (giai đoạn 2) là một trong những công trình góp phần bổ sung không gian xanh và hoàn thiện hạ tầng công cộng tại khu vực Hoàng Liệt.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về môi trường sống xanh, an toàn và tiện ích.

Việc bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công, đồng thời hạn chế tối đa những tác động đến đời sống dân cư sẽ là những yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án.