Khám phá không gian trải nghiệm nội thất cao cấp tại Uuviet Solutions Hà Nội

Sự bứt phá của thị trường nội thất cao cấp phía Bắc

Thị trường bất động sản và nội thất cao cấp tại Hà Nội cũng như khu vực phía Bắc trong những năm gần đây chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ. Sự gia tăng nhanh chóng của giới tinh hoa và tầng lớp thượng lưu kéo theo tiêu chuẩn khắt khe về một không gian sống hoàn mỹ.

Khác với sự cởi mở, gọn gàng trong phong cách sống miền Nam, người tiêu dùng Thủ đô đặc biệt coi trọng chiều sâu văn hóa, độ bền vững cùng giá trị của từng vật dụng trong gia đình. Một phòng tắm chuẩn spa hay một phòng ngủ đạt chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao cần đáp ứng hài hòa giữa công năng vận hành êm ái, công nghệ tân tiến và đường nét nghệ thuật vượt thời gian.

Thị trường nội thất cao cấp phía Bắc ngày càng phát triển

Nhận diện rõ dư địa và thấu hiểu sâu sắc mong mỏi của khách hàng tiềm năng nơi đây, Uuviet Solutions đánh dấu cột mốc phát triển tại Hà Nội với sự ra mắt Showroom mới, hứa hẹn cùng khách hàng giải bài toán tìm kiếm nét sống tiện nghi, sang trọng.

Trải nghiệm dấu ấn độc bản từ Showroom Uuviet Solutions Hà Nội

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm Hà Nội, Showroom Uuviet Solutions được ví như một "bảo tàng nghệ thuật” thu nhỏ, nơi hội tụ những tinh hoa đến từ các thương hiệu lừng danh thế giới. Không gian trưng bày được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc hiện đại với nét trang nhã, thanh lịch. Được biết, Showroom Uuviet Solutions Hà Nội bao gồm 2 không gian riêng biệt với 2 phong cách thiết kế khác nhau - luxury và lifestyle, mang đến đa dạng lựa chọn cho sở thích cá nhân.

Khu vực luxury hiện diện các thương hiệu phòng tắm sang trọng

Bước vào khu vực luxury, nơi hiện diện của các thương hiệu phòng tắm sang trọng, nổi bật như BagnoDesign mang đậm hơi thở kiến trúc Dubai xa xỉ và thời thượng; Brizo - cái tên bảo chứng cho sự sáng tạo duy mỹ với nghệ thuật thủ công tỉ mỉ, đầy tính nghệ thuật; Delta với các công nghệ tiên tiến nâng tầm tiện nghi và công nghệ bồn cầu thông minh tân tiến Axent.

Bên cạnh đó, Uuviet Solutions còn dành trọn một khu vực nhằm nâng cấp giấc ngủ chuẩn thượng lưu cùng Sealy - thương hiệu đệm lò xo cao cấp từ Mỹ với lịch sử hơn 145 năm phát triển. Khách hàng khi đến với showroom sẽ được trực tiếp trải nghiệm các công nghệ hiện đại mang đến sự chăm sóc hoàn hảo cho cột sống và giấc ngủ sâu trọn vẹn.

Khu vực lifestyle hội tụ thiết bị phòng tắm Innoci và các thương hiệu thiết bị bếp – ván sàn

Tiếp bước đến khu vực lifestyle, là nơi hội tụ của thương hiệu Innoci, nổi bật trên thị trường thiết bị phòng tắm bằng việc chinh phục khách hàng bởi sự kết hợp mượt mà giữa thiết kế tối giản và công nghệ tối ưu cho cuộc sống. Cùng thương hiệu thiết bị bếp Teka và ván sàn Pergo, Lord, Novocore tạo nên không gian chạm vào hơi thở hiện đại và tràn đầy cảm hứng.

Tại Showroom Uuviet Solutions Hà Nội khách hàng được tư vấn trọn vẹn giải pháp tổng thể cho không gian sống, từ khâu định hình ý tưởng, lựa chọn thiết bị phù hợp với phong cách, cho đến công tác lắp đặt và bảo hành hậu mãi theo chuẩn quốc tế.

Uuviet Solutions - Hành trình kiến tạo chuẩn mực sống di sản

Được thành lập từ năm 2010, chặng đường hơn 16 năm hình thành và phát triển, Uuviet Solutions khẳng định vị thế vững chắc là một trong những nhà cung cấp giải pháp toàn diện về thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, ván sàn, đệm - chăn - ga gối cao cấp tại Việt Nam.

Không gian Showroom Uuviet Solutions Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan

Với triết lý "Nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt", Uuviet Solutions không dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần, mà đóng vai trò là cầu nối văn hóa sống, mang những tinh hoa thiết kế và công nghệ đỉnh cao của thế giới về thị trường Việt Nam thông qua việc trở thành đối tác phân phối chính thức và chiến lược của hơn 20 thương hiệu danh tiếng đến từ Mỹ và châu Âu.

Hành trình của Uuviet Solutions đã được ghi dấu qua hàng loạt dự án khách sạn 5 sao, resort nghỉ dưỡng cao cấp và các công trình lớn trải dài từ Nam ra Bắc, nhận được sự tín nhiệm từ những đối tác/khách hàng là các đơn vị thiết kế và vận hành hàng đầu nhờ năng lực cung ứng mạnh mẽ, giải pháp kỹ thuật chuyên sâu và dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt mức hoàn thiện cao.

Lễ khai trương Showroom Uuviet Solutions Hà Nội diễn ra ngày 10/10/2026

Sự kiện ra mắt Showroom Hà Nội ngày 10/10/2026 là bước đi chiến lược nằm trong hành trình vươn mình mạnh mẽ của Uuviet Solutions, đây không chỉ là lời cam kết gắn bó lâu dài và phục vụ tận tâm đối với cộng đồng khách hàng thượng lưu phía Bắc, mà còn thể hiện tầm nhìn kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, trường tồn cùng thời gian.

(Nguồn: Uuviet Solutions)