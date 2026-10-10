TP Đồng Nai thu hồi hơn 11.600m² đất dự án khu phức hợp, khách sạn 5 sao

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn phường Trấn Biên, TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Berjaya - D2D tại phường Trấn Biên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2026.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh ký ban hành, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 645/TTr-SNNMT ngày 30/8/2026.

Diện tích thu hồi là 11.628,9m², gồm lô A rộng 7.696,9m² và khu đất khách sạn 5 sao rộng 3.932m².

Khu đất trước đây thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay thuộc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Đây là diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai trước đây giao tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 và Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 để thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao.

Theo quyết định thu hồi, Công ty TNHH Berjaya - D2D đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án được phê duyệt. Trường hợp thu hồi được xác định theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định thu hồi, chỉ đạo thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉnh lý hồ sơ địa chính và phối hợp xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Đáng chú ý, UBND thành phố đề nghị Thuế TP Đồng Nai rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty TNHH Berjaya - D2D; xác định, thu hoặc truy thu các khoản còn phải nộp, nếu có, đến thời điểm thu hồi đất theo quy định.

Sở Tài chính được giao rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư liên quan dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao. Đối với UBND phường Trấn Biên, quyết định yêu cầu phối hợp giao văn bản cho doanh nghiệp, theo dõi, đôn đốc chấp hành việc thu hồi và bàn giao đất.

Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, UBND phường phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận diện tích đất trên thực địa, tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác quỹ đất theo quy định.

Công ty TNHH Berjaya - D2D có trách nhiệm chấp hành quyết định, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao diện tích đất thu hồi và thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn phải nộp, nếu có.