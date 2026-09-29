Du khách Nga chiếm top 7 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của du khách Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), gồm Nga, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Sự tăng trưởng của thị trường Nga – CIS góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế của Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của dòng khách này như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng – Hội An.

Theo Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga và CIS ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 400 nghìn lượt khách đến thành phố, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế.

Báo cáo kết quả khai thác thị trường Nga – CIS đến Đà Nẵng 2026

Trong đó, khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ, đưa Nga vươn lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các thị trường CIS ngoài Nga đạt hơn 112 nghìn lượt, tăng 20,8%.

Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý – hàng không – doanh nghiệp lữ hành – cơ sở lưu trú – khu điểm du lịch – truyền thông chính là là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên mức tăng trưởng của thị trường Nga – CIS trong năm 2026.

Ngay từ tháng 3/2026, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế MITT Moscow 2026 để góp phần thu hút thêm nguồn khách. Tại Hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất thị trường Nga và khu vực này, gian hàng du lịch Đà Nẵng được vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật và ấn tượng, góp phần tăng cường hiện diện điểm đến và tạo cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và đối tác tại thị trường.

Song song với hoạt động B2B, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity.

Du khách Nga - CIS tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Trong tháng 5 và 6/2026, thị trường Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity, chiếm 54-60% tổng lượng truy cập. Dữ liệu tổng hợp từ Yandex cho thấy, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước, kể từ khi chiến dịch được triển khai.

Kết quả này cho thấy dư địa lớn để Đà Nẵng tiếp tục khai thác các nền tảng số tại thị trường Nga – CIS, đồng thời từng bước gắn hoạt động truyền thông điểm đến với sản phẩm, doanh nghiệp và khả năng chuyển đổi thành booking thực tế.

Cùng với quảng bá, Đà Nẵng phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác tại thị trường Nga - CIS để mở rộng kết nối hàng không, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt tần suất khoảng 16 chuyến/tuần, với các kết nối từ Astana, Almaty và Tashkent. Đối với thị trường Nga, các chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với Moscow, Kazan, Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Novokuznetsk, Barnaul, Novosibirsk, Krasnoyarsk và nhiều thành phố khác.

Tháng 4/2026, Đà Nẵng phối hợp tổ chức chào đón đường bay Astana - Đà Nẵng và đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan cùng thị trường CIS, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình kết nối, trao đổi hợp tác với các đối tác CIS.

Đà Nẵng cũng tổ chức chào đón chuyến bay từ Vladivostok vào ngày 16/4 và chuyến bay đầu tiên từ Matxcơva vào ngày 23/5. Các đoàn famtrip từ Nga - CIS và presstrip Nga được triển khai nhằm giúp đối tác trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, dịch vụ và điểm đến.

Xác định đây là một trong các thị trường khách quốc tế trọng điểm, trong thời gian tới, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga – CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu tiếp tục truyền thông trên hệ sinh thái Yandex, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không; đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm và các chương trình quảng bá chung.

Từ những dấu ấn đồng hành đã được tạo dựng, Đà Nẵng hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa thành phố và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo tương lai, từng bước phát triển Nga – CIS trở thành thị trường khách quốc tế ổn định, có chất lượng và đóng góp ngày càng tích cực cho du lịch thành phố.