Khi bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn ở gần mình, nhiều người có thể lo ngại, không biết nên làm gì, hoặc có những người theo phản xạ lại chạy về phía phát ra tiếng nổ để xem chuyện gì vừa xảy ra. Vậy nếu nghe thấy tiếng nổ thì thực ra nên làm gì?