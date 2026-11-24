'Cắm' sổ đỏ giả để lừa tiền
Mang 3 tiền án chưa được xóa án tích nhưng Thái Văn Nam (1989, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục có hành vi phạm pháp. Để có tiền tiêu xài, Nam sử dụng giấy tờ giả để cầm cố, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của một chủ hiệu cầm đồ.
Cụ thể, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Đến ngày 10-9-2026, Nam sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên để cầm cố tại tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Trọng Dũng (trú xã Hương Khê, Hà Tĩnh), chiếm đoạt 25 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Thái Văn Nam về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cam-so-do-gia-de-lua-tien-post361444.html