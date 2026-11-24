Ngày 24/11, tin từ Trang thông tin điện tử Công an TP. Đồng Nai, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Sinh, sinh năm: 1988, ngụ Khu phố Giang Điền, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, do không nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, sáng 22/11, Trần Văn Sinh điều khiển xe máy "khảo sát" địa bàn xã An Viễn tìm người sơ hở trong việc quản lý tài sản để ra tay cướp giật.

Đối tượng Trần Văn Sinh tại cơ quan công an.

Khi đi đến khu vực ấp Phát Đạt (xã An Viễn), Sinh phát hiện bà Ngô Thị Bậu (SN 1964, ngụ xã An Viễn) đang điều khiển xe máy lưu thông một mình theo hướng từ phường Trảng Bom ra đường ĐT 777, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu vàng.

Lập tức, Sinh tăng ga áp sát và giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Tuy nhiên, cú giật khiến Sinh bị ngã xe. Đối tượng định vùng dậy bỏ chạy nhưng đã bị người dân xung quanh kịp thời phát hiện, khống chế bắt giữ và bàn giao cho Công an xã An Viễn xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.