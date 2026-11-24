Anh Trần Đình Nghiêm, số nhà 158 Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội), cho biết, nhà anh đối diện căn nhà bị nổ. Khi đó anh đang ở trong nhà và bị đồ đạc đè lên người nên cố gắng vùng dậy chạy ra ngoài.