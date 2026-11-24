Đất giao trái thẩm quyền: Có được cấp sổ? Nộp bao nhiêu tiền?
Đất được giao không đúng thẩm quyền có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Khi được cấp, người dân phải nộp tiền sử dụng đất thế nào và còn những khoản phí, lệ phí nào? Luật sư Nguyễn Hữu Giang, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, giải đáp theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 103/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP và Nghị định 50/2026/NĐ-CP).
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/dat-giao-trai-tham-quyen-co-duoc-cap-so-nop-bao-nhieu-tien-310258.htm