Theo thông tin từ Công an phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp), khoảng 7h30 ngày 22/11, Đại úy Bùi Duy Năng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Thường Lạc và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp, phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường, nghi định nhảy cầu Sở Thượng thuộc địa bàn phường Thường Lạc.

Đại úy Bùi Duy Năng và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng kịp thời can ngăn người phụ nữ có ý định nhảy cầu Sở Thượng, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CA.

Thời điểm trên, hai cán bộ, chiến sĩ đang trên đường đến đơn vị công tác. Nhận thấy tình huống có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người phụ nữ, cả hai nhanh chóng tiếp cận, động viên và kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là N.T.C.N., trú tại khu phố 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, người này đã nảy sinh ý định tự tử.

Sau khi được can ngăn, người phụ nữ được bàn giao cho Công an phường Hồng Ngự tiếp nhận, xác minh và giải quyết theo quy định.

Theo Công an phường Thường Lạc, dù sự việc xảy ra ngoài thời gian và địa điểm thực hiện nhiệm vụ được phân công, Đại úy Bùi Duy Năng và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng vẫn chủ động xử lý tình huống, kịp thời hỗ trợ người dân.

Hành động của hai cán bộ, chiến sĩ góp phần bảo vệ tính mạng người phụ nữ, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân.