Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1994), Nguyễn Trung Giáp (SN 1983), Dương Ngọc Túy (SN 1986), Lê Anh Thơ (SN 1984), Tạ Văn Sơn (SN 1985) và Trần Duy Đạt (SN 1999, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và sự thiếu hiểu biết về pháp lý của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để thu thập tài liệu đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5/2025 đến tháng 10/2025, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 công ty đóng tại các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV cho 28 người trú ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và TP. Hà Nội nhằm đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn IV thuộc phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt để lừa 3 người dân ký hợp đồng nhận đặt cọc để mua 3 căn nhà ở xã hội, với tổng số tiền 300 triệu đồng, nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Các căn nhà này có diện tích là 54m2.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.