Từ khi triển khai chiến dịch đấu tranh phòng, chống ma túy đến nay, riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện hơn 460 vụ, bắt giữ gần 1.000 người.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã trực tiếp điều tra nhiều vụ án ma túy lớn, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Bên cạnh công tác điều tra, đơn vị đã lập hồ sơ đưa 956 người đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời hỗ trợ 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh cam kết bảo đảm các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma túy.

Với nhiều nỗ lực góp phần để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm mạnh. Tính đến ngày 20/11/2026, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

42 lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đang trực tiếp hỗ trợ 42 xã, phường triển khai công tác phòng, chống ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đang trực tiếp hỗ trợ 42 xã, phường triển khai công tác phòng, chống ma túy. Trong số này có 4 phó trưởng phòng và 8 chỉ huy cấp đội. Các địa phương được hỗ trợ vẫn còn phức tạp về ma túy và chưa đạt các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục đề xuất để Công an tỉnh Lào Cai tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giữ vững kết quả phòng, chống ma túy.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất để Công an tỉnh Lào Cai tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giữ vững kết quả phòng, chống ma túy, ngăn hoạt động ma túy tái diễn tại các địa bàn. Đồng thời, tiếp tục phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc tình hình từng địa bàn nhằm ngăn ngừa phát sinh người sử dụng ma túy và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.