Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Danh tính đối tượng được xác định là Ma Thị Mai (SN 1977) trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Ma Thị Mai. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo điều tra, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng xin biên chế viên chức giáo viên tại các trường học, tin vào lời giới thiệu của Mai, một số người đã chuyển tiền để nhờ lo thủ tục xin việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng Mai đã chiếm đoạt 80 triệu đồng của bị hại.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.