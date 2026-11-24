Ngày 24/11, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) để phục vụ công tác điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trên mạng xã hội, Thảo được biết đến với biệt danh "Thảo Baby" và là chủ sở hữu tài khoản TikTok mang tên "Thị Nở" thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội lôi kéo tham gia phát sóng trực tuyến (livestream) các nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên những ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: CACC ↵

Thời gian đầu, Thảo được trả công 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền cố định này, Thảo còn được chia 50% tổng số tiền do người xem tặng quà, chuyển tiền (donate) để yêu cầu cô thực hiện các hành vi nhạy cảm theo mong muốn.

Đáng chú ý, Thảo khai nhận thu nhập từ hoạt động livestream nội dung đồi trụy này có thời điểm dao động từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi tháng.

Các đoạn video ghi lại những buổi phát sóng nhạy cảm của Thảo sau đó bị phát tán tràn lan trên nhiều trang web khiêu dâm và trang cá cược trực tuyến, khiến cô được nhiều người biết đến trên không gian mạng. Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo ngừng livestream và chuyển sang xây dựng tài khoản TikTok "Thị Nở", thu hút lượng lớn người theo dõi.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát sóng trực tuyến nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi bất chính, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đối với môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi.