Điện thoại hiển thị tin nhắn cảnh báo khẩn cấp do Bộ Giáo dục Hàn Quốc gửi trước kỳ thi CSAT. Ảnh: Korea Times.

Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc công bố chính sách mới hôm 23/11, trong bối cảnh giới chức tăng cường ngăn chặn các hình thức gian lận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC), mỗi thông tin tố giác giúp phát hiện một trường hợp gian lận sẽ được thưởng 100 triệu won. Tổng số tiền thưởng tối đa một người có thể nhận là 500 triệu won (9,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, người tự thú nhận hành vi gian lận và khai báo đồng phạm cũng được nhận toàn bộ tiền thưởng. Đồng thời, những người này có thể được giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi sai phạm của bản thân.

ACRC cho biết chính sách nhằm khuyến khích người dân chủ động tố giác, qua đó bảo vệ tính công bằng và độ tin cậy của kỳ thi đại học (CSAT). Chiến dịch tiếp nhận thông tin tố giác về gian lận kéo dài hai tháng, đến hết ngày 19/1/2027.

Tuần trước, giới chức Hàn Quốc thông báo người bị phát hiện gian lận sẽ bị cấm tham gia kỳ thi trong vòng 10 năm. Mức thưởng tối đa dành cho người cung cấp thông tin khi đó là 100 triệu won.

CSAT là kỳ thi quan trọng, đánh dấu nhiều năm học tập và ôn luyện của học sinh Hàn Quốc. Kết quả thi quyết định cơ hội vào đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Vì vậy, đây được coi là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất nước này.

Năm nay, kỳ thi diễn ra ngày 19/11 và kéo dài 9 giờ. Giới chức triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có nhằm phát hiện thí sinh sử dụng kính thông minh, camera siêu nhỏ và các thiết bị công nghệ cao để gian lận. Trong ngày thi, chính quyền cũng ba lần gửi cảnh báo khẩn cấp để phát hiện những thí sinh chưa nộp điện thoại theo quy định.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo về các hình phạt nghiêm khắc, hơn 100 thí sinh vẫn bị phát hiện gian lận, chủ yếu bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử. Ngày 22/11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin đã chính thức đệ đơn từ chức. Tổng thống Lee Jae-myung đã chấp thuận đơn từ chức này.

Ngọc Bích