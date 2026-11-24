Khoảng 8h ngày 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh ăn uống ở số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Tiếng nổ lớn khiến công trình đổ sập, nhiều mảnh vỡ văng ra đường, gây ảnh hưởng đến các hộ dân và phương tiện xung quanh.

Sức ép từ vụ nổ khiến một số nhà dân liền kề và phía đối diện bị hư hại. Cửa cuốn bung khỏi khung, mái tôn, mái che đổ sập, nhiều mảnh vỡ văng xa khỏi hiện trường. Các phương tiện dựng gần khu vực cũng bị xô đổ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội điều động lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Các chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm, đưa những người mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Hà Nội, 5 nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: Bà T.T.K. (SN 1970), ông Đ.X.H. (SN 1988), bà V.T.L.H. (SN 1985), ông N.X.V. và một người chưa xác định được nhân thân.

Đáng chú ý, nạn nhân tử vong không chỉ là những người có mặt bên trong cửa hàng mà còn có cả người đi đường. Thông tin ban đầu cho biết, một người đàn ông đi ngang qua quán lẩu đúng thời điểm vụ nổ xảy ra, bị sức ép thổi bay quần áo và mảnh vỡ văng trúng người.

Tại các cơ sở y tế, nhiều người bị thương được đưa đến cấp cứu. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 3 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng tiếp nhận các nạn nhân liên quan đến vụ nổ.

(Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ nổ xảy ra tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống một tầng, phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Khu vực công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể và các yếu tố liên quan vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, phối hợp với chó nghiệp vụ rà soát các vị trí có khả năng còn người mắc kẹt.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ nổ.