Cải thiện chỉ số tiếp cận nguồn lực

Chỉ số tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai...) là 1 trong các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các nguồn lực này không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Nhận diện những khó khăn, tỉnh đã phân công các cơ quan chuyên môn chủ trì từng nhóm nhiệm vụ cải thiện chỉ số này. Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến đất đai; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 chủ trì kết nối tín dụng...

Nguồn lực giúp các hợp tác xã phát triển bền vững. Trong ảnh: Hợp tác xã Quà Điện Biên mong muốn tiếp cận nguồn lực thuận lợi hơn.

Đối với nguồn lực đất đai, yêu cầu đặt ra là minh bạch thông tin quy hoạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và hạn chế những phát sinh. Theo ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở đã phối hợp với UBND các xã, phường rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Sở đã chủ động hỗ trợ kỹ thuật trích đo địa chính và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã xác nhận nguồn gốc đất và hướng dẫn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất cho các chủ đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đáng chú ý, ngày 14/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, góp phần chuẩn hóa thời gian và các bước xử lý liên thông. Trong quý III/2026, cả 249 hồ sơ đất đai của tổ chức, doanh nghiệp đều được giải quyết trước thời hạn quy định. Trước đó, tỉnh ban hành Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 quy định trình tự thực hiện 45 thủ tục hành chính về đất đai. Qua đó góp phần giúp nhà đầu tư chủ động chuẩn bị dự án, hạn chế bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Nhờ tiếp cận nguồn lực, Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam có điều kiện phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả.

Nhờ đó, thời gian giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực này rút ngắn từ 43,8 - 72,2% theo cơ chế "luồng xanh". Nhiều doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn được tạo thuận lợi tiếp cận đất đai, mặt bằng. Như Dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A (thuộc địa bàn phường Điện Biên Phủ) do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NQT Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 5,49ha, vốn đầu tư của dự án khoảng 614 tỷ đồng. Dự án cần thu hồi gần 5ha đất, liên quan 146 trường hợp tại phường Điện Biên Phủ. Hiện tại, địa phương đã đo đạc, kiểm đếm 145/146 trường hợp; phương án bồi thường đã được niêm yết, phê duyệt.

Nếu đất đai là điều kiện để tổ chức sản xuất thì vốn tín dụng là nguồn lực quyết định khả năng hiện thực hóa nhiều phương án kinh doanh. Tỉnh chủ động trong việc tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp và ngân hàng; từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 đã tổ chức 8 buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương của 45/45 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của gần 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, tập trung vào trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng và đề xuất các phương án xử lý, tháo gỡ kịp thời.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh kiến nghị tại buổi làm việc UBND tỉnh với ngành Ngân hàng về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Ảnh: CTV

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Từ đầu năm đến hết quý III/2026, có 4 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp được tổ chức. Thông qua chương trình, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới, dư nợ đạt 1.743 tỷ đồng/199 khách hàng; hỗ trợ giảm lãi suất, giảm phí 13,4 tỷ đồng/4 khách hàng. Luỹ kế đến hết tháng 9, trên địa bàn có 373/405 doanh nghiệp nhỏ và vừa/tổng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với dư nợ là 4.225 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ khoảng 15,6% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có quan hệ tín dụng với các ngân hàng địa phương. Khó khăn phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là thiếu tài sản bảo đảm hoặc tài sản chưa đáp ứng yêu cầu định giá của tổ chức tín dụng. Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với ngành Ngân hàng tỉnh vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị ngành Ngân hàng tỉnh bám sát những định hướng phát triển của tỉnh để tăng cường hoạt động kết nối tiếp cận các chủ đầu tư để kịp thời cung cấp các dịch vụ tín dụng; đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ giải pháp góp phần thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, Điện Biên có 259 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1.891 tỷ đồng, tăng 75 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước và đạt 103,6% kế hoạch năm. Riêng quý III, tỉnh cấp phép thành lập mới 62 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 472,261 tỷ đồng. Cùng thời gian, có 60 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giải quyết vay vốn cho người dân, hợp tác xã.

Tuy nhiên, chỉ số tiếp cận nguồn lực năm 2025 của Điện Biên xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều này cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển doanh nghiệp, khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh vẫn là vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Đặc biệt, việc tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất và các chính sách hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để cải thiện chỉ số tiếp cận nguồn lực, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực thuận lợi, đúng nhu cầu và sử dụng hiệu quả. Trong đó, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ vốn cần được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để tăng khả năng tiếp cận tín dụng và các nguồn lực khác.

Khi những điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng hoạt động, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Qua đó, việc cải thiện chỉ số tiếp cận nguồn lực không chỉ thể hiện ở thứ hạng được nâng lên mà quan trọng hơn là những thay đổi thực chất trong khả năng tiếp cận vốn, mặt bằng và cơ hội phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.