Chứng khoán 14/10: Áp lực bán phiên chiều, VN-Index lùi sát 1.700 điểm

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều

Phiên giao dịch ngày 14/10 khép lại với VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm. Chỉ số có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 14/10 với 324 mã giảm, trong khi chỉ có 266 mã tăng. Dữ liệu: VSF

Ngay từ buổi sáng, thị trường đã xuất hiện những nhịp rung lắc. Sau khi có thời điểm tăng lên 1.722,65 điểm, VN-Index dần suy yếu trước áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Khoảng 10 giờ 30 phút, chỉ số lùi về vùng 1.710 điểm. Dù một số cổ phiếu ngân hàng, công nghệ và chứng khoán duy trì sắc xanh, thị trường vẫn chưa tìm được động lực hồi phục đủ mạnh. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm hơn 8 điểm, xuống 1.710,88 điểm.

Diễn biến trở nên tiêu cực hơn trong buổi chiều, đặc biệt từ khoảng 13 giờ 30 phút, khi lực bán gia tăng tại VIC và VHM. Áp lực từ nhóm cổ phiếu này khiến chỉ số liên tục giảm, có thời điểm chạm mức thấp nhất phiên là 1.699,23 điểm.

Những phút cuối, lực cầu xuất hiện giúp VN-Index trở lại trên mốc 1.700 điểm nhưng không đủ để đảo chiều.

Kết thúc ngày giao dịch, VN30-Index giảm 8,55 điểm xuống 1.852,44 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 0,91 điểm lên 265,16 điểm. UPCoM-Index tăng 0,09 điểm, đạt 123,94 điểm.

Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 584 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 13.732,34 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh đạt khoảng 10.479 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt khoảng 15.295 tỷ đồng, tăng 6,5% so với phiên trước. Tuy nhiên, mức cải thiện thanh khoản chưa giúp thị trường cân bằng trở lại khi áp lực bán vẫn tập trung tại những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Cổ phiếu Vingroup gây sức ép, nhóm thép ngược dòng

Nhóm bất động sản trở thành lực cản lớn nhất của thị trường trong phiên 14/10, đặc biệt tại các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

VHM giảm 5,28%, xuống 61.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, kết thúc phiên sáng, mã này mới giảm 1,4%, nhưng sang buổi chiều, lực bán gia tăng nhanh khiến thị giá giảm sâu. Thanh khoản giao dịch trong phiên chiều của VHM cao gấp khoảng 8 lần buổi sáng.

VIC giảm 1,62%, VPL giảm 3,31% và VRE mất 1,54%. Bốn cổ phiếu này lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index, chiếm phần lớn mức giảm trong ngày.

Sức ép cũng xuất hiện tại một số cổ phiếu bất động sản khác như NVL giảm 3,59% và VPI giảm 2,69%.

Ở chiều ngược lại, nhóm thép trở thành điểm sáng đáng chú ý.

NKG tăng kịch trần 6,82%, lên 10.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 6 triệu đơn vị được khớp lệnh. HSG tăng 4,48%, HPG tăng 1,71%, trong khi VGS ghi nhận mức tăng 7,74%.

Nhóm hóa chất, phân bón và thủy sản cũng có diễn biến tích cực. Theo thống kê ngành, nhóm hóa chất - phân bón tăng khoảng 2,36%, thủy sản tăng 1,70% và thép tăng 1,50%.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa tiếp tục thể hiện rõ. MBB tăng 1,57%, VIB tăng 1,09% và CTG tăng 0,51%. Ngược lại, STB giảm 1,52% và BID mất 0,75%.

Nhóm chứng khoán ghi nhận VCI tăng 1,36%, VND tăng 0,78%; trong khi SSI và VIX dao động quanh mức tham chiếu.

Cổ phiếu công nghệ FPT tăng 1,42%, góp phần hạn chế mức giảm chung của thị trường. Trái lại, nhóm bán lẻ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh với MWG giảm 1,74%, FRT giảm 2,23% và PNJ giảm 2,86%.

Diễn biến trên cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi tất cả các nhóm ngành mà có sự phân hóa khá rõ. Tuy nhiên, mức tăng của những cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ bù đắp ảnh hưởng từ các mã vốn hóa lớn đang suy yếu.

Khối ngoại bán ròng gần 783 tỷ đồng, VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Trong phiên 14/10, khối ngoại bán ròng khoảng 782,82 tỷ đồng trên cả ba sàn.

VIC đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 153 tỷ đồng, tiếp đến là VHM gần 152 tỷ đồng, FRT hơn 94 tỷ đồng, FPT hơn 67 tỷ đồng và TCB hơn 63 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 100 tỷ đồng. STB được mua ròng gần 44 tỷ đồng, HPG khoảng 29 tỷ đồng, HDB hơn 21 tỷ đồng và MSN khoảng 18 tỷ đồng.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng tại VIC và VHM diễn ra đồng thời với áp lực giảm giá của hai cổ phiếu này, qua đó làm gia tăng sức ép lên VN-Index.

Tính từ phiên 7/10 đến hết ngày 14/10, VN-Index đã trải qua 6 phiên giảm liên tiếp, mất tổng cộng 54,21 điểm. Chỉ số từ mức 1.759,08 điểm lùi xuống 1.704,87 điểm.

Đáng chú ý, dù thanh khoản phiên 14/10 có cải thiện so với ngày trước đó, thị trường vẫn chưa ghi nhận sự hồi phục đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu. Lực mua tại nhóm thép, ngân hàng và một số mã công nghệ chỉ giúp hạn chế phần nào mức giảm.

Vùng 1.700 điểm tiếp tục là mốc cần theo dõi trong những phiên tới, nhất là khi chỉ số đã có thời điểm xuyên thủng ngưỡng này trong phiên chiều.

Sau 6 phiên điều chỉnh liên tiếp, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản thực tế và hoạt động giao dịch của khối ngoại sẽ là những yếu tố quan trọng đối với khả năng ổn định trở lại của thị trường.