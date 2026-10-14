Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ phát triển đến năm 2030

Thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Theo nội dung thống nhất, hai bên tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ: thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế và khai thác tài sản trí tuệ; nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ; phát triển thể dục, thể thao.

Trong lĩnh vực di sản, hai bên phối hợp nghiên cứu mô hình đô thị di sản, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản; nghiên cứu, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế, làm cơ sở huy động nguồn lực phát triển.

Về công nghiệp văn hóa, hai bên xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao chất lượng Festival Huế, hỗ trợ nghệ nhân và doanh nghiệp phát triển sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường. Các nhiệm vụ đáng chú ý khác gồm hoàn thiện hồ sơ đề cử Huế tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, dự kiến nộp năm 2027; triển khai đề án “Huế - Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” và xây dựng thương hiệu “Huế - Điểm đến điện ảnh”.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp phát triển sản phẩm chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng, đánh giá tiềm năng đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số.

Về thể thao, kế hoạch chú trọng hỗ trợ Huế đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế, phát triển du lịch thể thao gắn với cảnh quan tự nhiên và không gian di sản, đồng thời nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Hai bên thống nhất xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra của từng nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện, bảo đảm các hoạt động phối hợp tạo ra kết quả cụ thể, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.