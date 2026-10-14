Tập đoàn Geleximco vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, địa chỉ trụ sở chính tại số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

Theo đó, Tập đoàn Geleximco bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật tại điểm a, khoản 4, điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông báo ngày 14/10 của UBCKNN cho biết, Tập đoàn Geleximco không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020. Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022. Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023. BCTC bán niên 2024. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024. Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2024.

Công ty cũng chậm gửi nội dung CBTT cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021. BCTC bán niên 2021. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2021. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021. BCTC năm 2021. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021. Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (GLXCH2123001: 17 lần từ ngày 22/5/2023 đến ngày 04/10/2023 và GLXCH2123003: 06 lần từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023). BCTC bán niên 2023.

Thông báo xử phạt Tập đoàn Geleximco của UBCKNN.

Ngoài ra, Tập đoàn Geleximco cũng chậm gửi nội dung CBTT đối với tài liệu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023. Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2023. Tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022. BCTC bán niên 2022. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2022. BCTC năm 2022. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022. BCTC năm 2023.

Theo giới thiệu, Tập đoàn Geleximco, tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco, ra đời năm 1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng.

Đến nay, Geleximco đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh, có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng, tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.