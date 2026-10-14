Tin tức nổi bật ngày 14/10: Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 856.000 tỷ đồng

Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 856.000 tỷ đồng

Tại hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, trong quá trình thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nhu cầu vốn cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi phương thức sản xuất, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính ngày càng lớn. Trong bối cảnh các kênh huy động vốn xanh khác đang trong quá trình phát triển, tín dụng xanh tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng carbon thấp.

(Ảnh minh họa)

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh, hướng dòng vốn vào các ngành, lĩnh vực mang lại lợi ích về môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước từng bước hoàn thiện khuôn khổ chính sách, ban hành định hướng, hướng dẫn về tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội; đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng chiến lược, quy trình nội bộ và phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Kết quả triển khai cho thấy, quy mô tín dụng xanh đã có bước mở rộng. Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng xanh đạt trên 856.000 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cuối năm 2025. Giai đoạn 2017-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%/năm. Dư nợ tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học, chiếm trên 31%; lĩnh vực năng lượng xanh chiếm gần 28%.

Bên cạnh đó, dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 6,2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 31,33% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, những kết quả này cho thấy sự đồng hành của hệ thống ngân hàng trong quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh còn lớn, phát triển thị trường carbon sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn tài chính, tạo thêm động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch và giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

VNeID sắp có thêm loạt tiện ích giao thông

Ứng dụng VNeID dự kiến mở rộng các tiện ích giao thông, trong đó có tìm kiếm, đặt vé máy bay, quản lý hành trình và tra cứu bãi đỗ xe, hướng tới đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân.

Một trong những tiện ích đáng chú ý của nền tảng giao thông trên VNeID là khả năng tìm kiếm, đặt vé máy bay và quản lý hành trình ngay trên ứng dụng. Tại đây, khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh giá cả, hạng vé từ nhiều hãng hàng không khác nhau và sử dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như sử dụng mã QR, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế. Người dân có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trong ứng dụng.

Nền tảng còn tích hợp tính năng tìm kiếm bãi đỗ xe theo vị trí hiện tại, cho phép người dùng tra cứu các điểm đỗ gần nhất, kiểm tra tình trạng chỗ trống, mức phí và sử dụng bản đồ để tìm đường đến địa điểm phù hợp. Cùng với đó, nền tảng còn hiển thị biểu phí giữ xe rõ ràng và tích hợp bản đồ điều hướng thông minh tới cổng bãi giữ xe.

Bên cạnh đó, người dùng có thể Quản lý vé và hành trình trên nền tảng qua việc lưu trữ tập trung các loại vé đã đặt vào mục “vé của tôi”. Sau đó, người dân có thể dễ dàng checkin tại sân bay, bến xe bằng mã điện tử, mã QR và hỗ trợ theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển... Điều đáng nói là người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, theo ba bước đơn giản: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Tại giao diện chính, người sử dụng chọn “Dịch vụ khác”, tiếp đến là “Dịch vụ giao thông” và bước cuối cùng là “Nền tảng giao thông tập trung”. Sau đó, người dân lựa chọn dịch vụ cần sử dụng như đặt vé, tra cứu bãi đỗ xe hoặc quản lý hành trình; kiểm tra thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng…

Nền tảng được triển khai thí điểm từ tháng 9/2026, dự kiến tiếp tục hoàn thiện đến tháng 3/2027 trước khi xem xét mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Đề xuất phạt tới 200 triệu đồng vi phạm trong kinh doanh xổ số, đặt cược

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013.

Dự thảo gồm 4 chương, 32 điều. Trong đó, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính được xác định là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, tối đa 200 triệu đồng. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm, trừ 5 hành vi chỉ áp dụng đối với cá nhân.

Các hành vi chỉ áp dụng đối với cá nhân gồm: cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số hoặc làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng; người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé để dự thưởng; sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số; sử dụng kết quả xổ số để tổ chức chương trình dự thưởng không đúng quy định; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Về thẩm quyền xử phạt, dự thảo quy định thẩm quyền của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã; Công an nhân dân. Dự thảo cũng quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

TP HCM dự kiến lập vùng phát thải thấp từ năm 2028

TP HCM dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ năm 2028 và mở rộng phạm vi áp dụng từ năm 2030. Đến năm 2045, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ sẽ sử dụng năng lượng sạch.

Thành phố dự kiến sẽ thực hiện vùng bảo vệ nghiêm ngặt phát thải tại đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An. Sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Về lộ trình chuyển đổi trên địa bàn, từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh phải sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Ôtô, môtô và xe gắn máy của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khi đầu tư mới hoặc đến hạn thay thế cũng phải đáp ứng yêu cầu này.

Từ năm 2030, xe taxi và xe công nghệ hai bánh chở hàng hóa, hành khách lưu thông trên địa bàn thành phố cũng phải sử dụng năng lượng sạch... Đến năm 2045, toàn bộ các loại xe lưu thông trên địa bàn TP HCM phải sử dụng năng lượng sạch, gồm cả phương tiện đặc thù.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi, dự thảo đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ tiền mua xe điện, năng lượng xanh cùng một số chi phí liên quan. Xe máy được hỗ trợ kinh phí kiểm định khí thải lần đầu.

Thành phố cũng dự kiến phát triển giao thông công cộng, khuyến khích đầu tư trạm sạc. Một trong các chính sách là miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại các vị trí được chấp thuận bố trí hạ tầng sạc, cấp năng lượng và điểm, trạm phục vụ phương tiện xanh. Quỹ đất được ưu tiên cho hạ tầng sạc điện, bãi đỗ xe, điểm trung chuyển và kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Đây là những điều kiện quan trọng để người dân có thêm lựa chọn khi chuyển đổi phương tiện, thay vì chỉ chịu tác động từ các quy định hạn chế lưu thông.

Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng hệ thống biển báo, cơ sở dữ liệu phương tiện, phần mềm và hệ thống giám sát công nghệ cao trong vùng phát thải thấp.