Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Tại Công văn số 8352/BCT-NLDK ngày 13/10/2026, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành góp ý đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hồ sơ gồm dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, bản thuyết minh nội dung dự thảo và bảng giải trình, tiếp thu ý kiến. Thời hạn gửi góp ý là trước ngày 22/10/2026.

Bộ Công Thương tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành về hồ sơ thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Việc hoàn thiện hồ sơ được thực hiện trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 và Điều 20 Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 9/6/2026, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Quyết định thành lập Quỹ tại Công văn số 4227/BCT-ĐCK. Sau khi tổng hợp, giải trình và tiếp thu các ý kiến, Bộ tiếp tục chỉnh lý hồ sơ để lấy ý kiến lần hai, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Tạo thêm nguồn lực cho đầu tư tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng ngày càng gắn chặt với bài toán giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đổi mới dây chuyền sản xuất, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng hay ứng dụng công nghệ hiệu suất cao thường đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu đáng kể. Với những doanh nghiệp hạn chế về nguồn vốn, đây vẫn là một trong những rào cản khiến các giải pháp tiết kiệm năng lượng chưa được triển khai tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được kỳ vọng trở thành một công cụ bổ sung nguồn lực, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình và dự án sử dụng năng lượng hiệu quả. Nếu cơ chế vận hành phù hợp với nhu cầu thực tế, Quỹ có thể góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Dù vậy, hiệu quả của Quỹ không chỉ phụ thuộc vào việc thành lập mà còn nằm ở cách thức tổ chức và phân bổ nguồn lực. Các quy định về nguồn vốn, đối tượng thụ hưởng, tiêu chí lựa chọn dự án và phương thức hỗ trợ cần đủ rõ ràng để bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, tránh phân bổ dàn trải. Đồng thời, cơ chế hỗ trợ cần tính đến sự khác biệt về quy mô đầu tư, khả năng hoàn vốn và mức tiết kiệm năng lượng giữa các dự án.

Hoàn thiện cơ chế, bảo đảm hiệu quả thực chất

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với Quỹ là xây dựng cơ chế đánh giá dựa trên kết quả tiết kiệm năng lượng thực tế. Bên cạnh số lượng dự án được hỗ trợ và tổng vốn giải ngân, cần quan tâm đến lượng năng lượng tiết kiệm được, chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn và khả năng duy trì hiệu quả sau khi dự án đi vào hoạt động. Đây là những căn cứ giúp đánh giá đúng tác động của chính sách và nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan.

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hoạt động của Quỹ cần được xem xét trong mối liên hệ với các chương trình hỗ trợ và nguồn vốn hiện có, qua đó hạn chế chồng chéo chính sách và tăng khả năng huy động nguồn lực xã hội. Việc thiết kế cơ chế phù hợp cũng có thể tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sự tham gia của các đơn vị cung cấp công nghệ, tư vấn và giải pháp kỹ thuật.

Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành. Các quy định cụ thể về mô hình tổ chức, cơ chế tài chính và phương thức hỗ trợ sẽ quyết định khả năng vận hành của Quỹ sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét.

Về dài hạn, mục tiêu không chỉ là hình thành một thiết chế hỗ trợ mới, mà còn phải tạo được động lực để doanh nghiệp chủ động đầu tư tiết kiệm năng lượng. Khi nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng và hiệu quả đầu tư được đo lường minh bạch, tiết kiệm năng lượng mới có thể trở thành giải pháp lâu dài giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và củng cố năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.