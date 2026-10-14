Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026

1. "Cơn sốt" AI đẩy chứng khoán Mỹ lập đỉnh nhưng đè nặng lên GDP: Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa thị trường chứng khoán Mỹ lên các mức đỉnh kỷ lục mới, song sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn thiết bị công nghệ nhập khẩu lại đang nới rộng thâm hụt thương mại của nước này. Điều đó vô hình trung trở thành lực cản đối với đà tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

2. Trung Quốc: Giá xuất xưởng tăng mạnh, sức mua vẫn chậm: Số liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 9/2026 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm qua, trong khi lạm phát tiêu dùng chỉ nhích nhẹ và tiếp tục không đạt kỳ vọng, phản ánh sức mua yếu ớt của người dân. Sự phân hóa này củng cố thêm những lo ngại về một quá trình phục hồi kinh tế mất cân đối của Trung Quốc, nơi xuất khẩu đóng vai trò chủ đạo thay vì tiêu dùng nội địa.

3. IMF: Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới: Ước tính mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố mới đây cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ bị Ấn Độ và Anh vượt qua vào năm 2027, đẩy nước này xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới. Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.

4. Hội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á: Tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines Eli Remolona kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.

5. Anh xem xét siết chặt quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử: Theo báo The Times ngày 13/10, Anh dự kiến yêu cầu các sàn thương mại điện tử, trong đó có Amazon, eBay và Temu, chịu trách nhiệm thu thuế phải nộp từ các nhà bán lẻ kinh doanh trên nền tảng của mình.

6. Mỹ: Giá nhà lập kỷ lục trong tháng 9/2026: Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi lãi suất vay mua nhà tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm, trong khi giá bất động sản duy trì ở mức cao kỷ lục.

Các bể chứa dầu tại cảng New York & New Jersey ở New York, Mỹ ngày 9/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

7. Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ: Theo các nhà phân tích, thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

8. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vượt xa dự báo: Trung Quốc đang trên đà đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục mới khi cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều vượt xa dự báo trong tháng 9, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ về công nghệ trên toàn cầu và làn sóng vận chuyển hàng hóa dồn dập trước kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng".

9. Tổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ: Phát biểu với báo giới ngày 14/10 bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok (Thái Lan), Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.

10. Ấn Độ chuẩn bị ban hành chính sách quản lý trung tâm dữ liệu: Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ Jitin Prasada ngày 14/10 thông báo nước này đang chuẩn bị ban hành một chính sách chuyên biệt nhằm quản lý hoạt động của các trung tâm dữ liệu. Động thái này nhằm đảm bảo người tiêu dùng không phải gánh chịu mức giá điện leo thang, trong bối cảnh mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ của lĩnh vực hạ tầng công nghệ đang làm dấy lên những lo ngại trên toàn cầu.

11. Trung Quốc củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường robot hình người: Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách quốc gia và chuỗi cung ứng hoàn thiện, Trung Quốc đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua phát triển robot hình người toàn cầu, một thị trường được ngân hàng Morgan Stanley dự báo có thể đạt trị giá 5.000 tỷ USD vào năm 2050.

12. Giới chuyên gia cảnh báo tác động của thuế xuất cảnh đối với du lịch Thái Lan: Cục Thuế Thái Lan đang lấy ý kiến công chúng trực tuyến về đề xuất thu thuế xuất cảnh 1.000 baht (khoảng 29 USD) và có thể nâng lên mức tối đa 5.000 baht. Việc áp thuế xuất cảnh có thể ảnh hưởng đến quyết định của những du khách quốc tế có mức chi tiêu tiết kiệm, đồng thời tác động tới tâm lý du lịch nước ngoài của người dân nội địa.