Toàn cảnh hội thảo “APEC Việt Nam 2027: Kỷ nguyên tăng trưởng mới - Năng suất, tự cường và hội nhập”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia về các ưu tiên và sáng kiến hợp tác của Việt Nam trong Năm APEC 2027. Tham dư hội thảo có các chuyên gia kinh tế, thương mại và hợp tác quốc tế, cùng đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh những biến động của kinh tế thế giới, cạnh tranh chiến lược và xu hướng bảo hộ gia tăng đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hợp tác kinh tế khu vực. Trong bối cảnh đó, APEC cần củng cố đồng thuận, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực. Với vai trò nước chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có cơ hội đóng góp vào định hình chương trình nghị sự khu vực, đồng thời gắn các ưu tiên phát triển trong nước với lợi ích chung của các nền kinh tế thành viên.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia.

Tại phiên tham luận, các chuyên gia tập trung phân tích những vấn đề đặt ra đối với tăng trưởng kinh tế và hợp tác khu vực, qua đó gợi mở định hướng cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị Năm APEC 2027.

TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường khả năng hấp thụ và lan tỏa công nghệ, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những hướng hợp tác để APEC hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng trong khu vực. TS. Võ Trí Thành phân tích những thách thức từ xu hướng bảo hộ và sự gia tăng của các biện pháp đơn phương; nhấn mạnh yêu cầu định hình định hướng hợp tác APEC 2027 theo hướng hài hòa lợi ích, củng cố đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên và bảo đảm tầm nhìn dài hạn.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia.

Từ góc độ tự cường, ông Nguyễn Anh Dương phân tích tác động lan tỏa của các cú sốc mới đối với kinh tế khu vực, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế. Theo ông Dương, chuyển đổi số bao trùm có thể góp phần tăng cường khả năng thích ứng và củng cố sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Tại phiên thảo luận mở, các đại biểu trao đổi về khả năng chuyển hóa các ưu tiên thành những sáng kiến hợp tác cụ thể trong khuôn khổ APEC 2027. Các đề xuất tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao năng suất gắn với chuyển đổi xanh; phát triển kỹ năng số; bảo đảm an ninh mạng và tăng cường kết nối logistics. Các đại biểu cũng đề cập tiềm năng hợp tác trong phát triển kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc và những ngành kinh tế mới, nhằm tìm kiếm thêm động lực tăng trưởng cho khu vực.

Tiến sĩ Tô Anh Tuấn, đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027.

Những trao đổi tại Hội thảo là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sáng kiến hợp tác, góp phần cụ thể hóa ưu tiên của Việt Nam trong Năm APEC 2027.