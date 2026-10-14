148 cán bộ An Giang hoàn thành bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Trao chứng nhận học viên hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy xã, phường, đặc khu (lớp thứ nhất).

Chiều 14/10, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lễ bế giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tỉnh An Giang năm 2026.

Sau 5 ngày học tập tập trung (từ ngày 7 đến 11/10), 148 học viên được nghiên cứu, cập nhật các chuyên đề về tư duy quản trị, điều hành, mô hình tăng trưởng, phát triển không gian địa phương, lập dự án và ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ.

Kết thúc khóa học, 148/148 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, lớp dành cho bí thư, phó bí thư cấp ủy xã, phường, đặc khu có 71 học viên; lớp dành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã có 77 học viên.