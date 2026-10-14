Việt Nam nhập khẩu từ Lào gấp 2,4 lần xuất khẩu

Việt Nam nhập siêu gần 765 triệu USD từ Lào

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Lào đạt 555,25 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt khoảng 1,32 tỉ USD.

Tính theo giá trị, kim ngạch nhập khẩu cao gấp khoảng 2,38 lần xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt gần 1,875 tỉ USD, trong đó mức nhập siêu của Việt Nam khoảng 764,85 triệu USD.

Khoảng cách giữa hai chiều thương mại là điểm đáng chú ý trong bức tranh trao đổi hàng hóa Việt Nam - Lào. Tuy nhiên, các số liệu của riêng 9 tháng chưa đủ để kết luận cán cân thương mại đang chuyển biến theo hướng nào. Muốn xác định mức nhập siêu tăng hay giảm, cần đối chiếu với cùng kỳ năm 2025 trên cùng phạm vi thống kê.

Máy móc dẫn đầu nhóm hàng xuất khẩu, cao su đứng đầu nhóm hàng nhập khẩu

Ở chiều xuất khẩu sang Lào, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt khoảng 81 triệu USD, là nhóm có giá trị lớn nhất trong danh sách mặt hàng xuất khẩu.

Các nhóm hàng đáng chú ý khác gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt khoảng 39,7 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép đạt khoảng 38,5 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt khoảng 35,4 triệu USD; sắt thép các loại đạt khoảng 30 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, cao su đạt khoảng 145,5 triệu USD, than các loại đạt khoảng 131 triệu USD và quặng, khoáng sản khác đạt khoảng 83,2 triệu USD. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 69 triệu USD, trong khi phân bón các loại đạt khoảng 57,4 triệu USD.

Các mặt hàng được nêu cho thấy thương mại hai chiều bao gồm nhiều nhóm hàng công nghiệp và nguyên liệu. Tuy nhiên, để xác định nhóm hàng nào đóng góp lớn nhất vào mức nhập siêu, cần có bảng dữ liệu đầy đủ và so sánh tương ứng giữa xuất khẩu với nhập khẩu.

Diễn biến thương mại Việt Nam - Lào trong những tháng cuối năm sẽ cần được theo dõi qua tốc độ tăng trưởng của từng chiều xuất nhập khẩu, thay đổi cơ cấu hàng hóa và mức chênh lệch so với cùng kỳ năm trước.

MẠNH LÊ