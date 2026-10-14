Trang bị kỹ năng cho đại biểu trẻ em An Giang dự “Quốc hội trẻ em”

Đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 14/10, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, chia sẻ và hướng dẫn đoàn đại biểu trẻ em tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. Đồng chí Lý Anh Thư, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang, dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trẻ em đặt câu hỏi về quy trình tiếp nhận, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, giám sát việc giải quyết và thông tin kết quả cho người kiến nghị. Các em cũng quan tâm đến giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo đảm quyền học tập, vui chơi, sáng tạo và phát triển trong không gian số.

Các trẻ em tiêu biểu đại diện cho trẻ em An Giang tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026 phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Lý Anh Thư nhấn mạnh đại biểu trẻ em cần biết lắng nghe, tập hợp ý kiến của bạn bè ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, bảo đảm phản ánh trung thực, khách quan, không áp đặt quan điểm cá nhân.

Các em cần rèn luyện kỹ năng xác định vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân, thu thập thông tin từ nguồn đáng tin cậy và nắm những quy định pháp luật liên quan. Khi phát biểu, cần đặt câu hỏi rõ ràng, lập luận có căn cứ, trình bày ngắn gọn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp và đề xuất giải pháp khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tế của trẻ em.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang Lý Anh Thư chia sẻ tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu trẻ em cần chủ động theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị, tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ thông tin riêng tư của bạn bè và sử dụng tiếng nói đại diện một cách khách quan, vì lợi ích chung của trẻ em.

Dịp này, Ban tổ chức tặng quà cho các trẻ em tiêu biểu đại diện trẻ em An Giang tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026.