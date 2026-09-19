Cài phần mềm trái phép, bị phạt 15 triệu đồng

Công ty L.A có trụ sở tại phường Phú Thọ Hòa, TPHCM, do ông P.L.H. làm người đại diện theo pháp luật.

Đại diện công ty L.A tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, doanh nghiệp này bị xử phạt về hành vi “sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Bên cạnh mức phạt 15 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty L.A thực hiện các biện pháp khắc phục, tiêu hủy và gỡ bỏ những bản sao vi phạm.

Trước đó, Công ty L.A được xác định đã sao chép, cài đặt trái phép phần mềm máy tính tại một trường học trên địa bàn TPHCM. Công an thành phố nhận định vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phần mềm và các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Theo cơ quan công an, tùy tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý bằng ba hình thức.

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cũng có quyền khởi kiện ra tòa án, yêu cầu bên vi phạm xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Đối với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 225 hoặc Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi sao chép, phân phối, sử dụng tác phẩm và phần mềm trái phép. Trước khi cài đặt hoặc đưa phần mềm vào sử dụng, đơn vị cần kiểm tra nguồn gốc, giấy phép và phạm vi quyền sử dụng để tránh vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, tôn trọng quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ là một trong những điều kiện góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và phát triển bền vững.