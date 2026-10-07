Một loạt doanh nghiệp tại TPHCM bị xử phạt do vi phạm về chứng khoán

Theo đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 582/QĐ-XPHC ngày 5/10 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (trụ sở chính tại Tầng 2 Tòa nhà 194 Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước thường xuyên giám sát và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: TL

Cụ thể, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 85 triệu đồng đối với công ty Đại Thịnh Phát do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật).

Đáng chú ý, công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Tân Thuận) bị xử phạt tới 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Công ty này cũng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc phải cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cùng bị xử phạt trong lĩnh vực này, ngày 29/9 Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty CP Địa Ốc Phú Long (địa chỉ tại Lầu 8, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè) số tiền 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên).

Ngoài Công ty Phú Long, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (tại Tầng 1-8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành) cũng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 700 triệu đồng do vi phạm một loạt hành vi trong lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng; phạt tiền 187,5 triệu đồng do hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán; phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt còn bị phạt tiền 250 triệu đồng do hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN; hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN; hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong số loạt doanh nghiệp có địa chỉ hoặc trụ sở chính tại TPHCM bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, còn có các công ty, như: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (địa chỉ tại 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định; Công ty cổ phần TIE (trụ sở chính tại số 760 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài) bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ.