Vụ án 'bầu Đoan': Chủ tịch Thành phố nhận 50 triệu đồng, cấp dưới đút túi tới 3,3 tỷ đồng

Bí thư, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tạo điều kiện cho "bầu Đoan" trúng thầu

Ông Cao Tiến Đoan – "bầu Đoan" – Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Công ty Đông Á) và nguyên là ông bầu của đội bóng Thanh Hóa. Ngày 6/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tiếp đó khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản …

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, vật chứng sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Cao Tiến Đoan (bầu Đoan, SN 1960), trú tại tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á và về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế liên quan đến dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Ông Cao Tiến Đoan - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Ành: Đ.T.).

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; ông Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Thành ủy Tp.Thanh Hóa; Trần Anh Chung, nguyên Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa và nhiều bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 4/2024, ông Trần Anh Chung, thời điểm đó là Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa, tham dự cuộc họp tại Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông Đỗ Trọng Hưng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, gọi ông Chung vào phòng làm việc và cho xem tâm thư của "bầu Đoan".

Trong thư, ông Đoan cho biết Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng Thanh Hóa, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản để duy trì hoạt động, đồng thời đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Hưng sau đó đề nghị ông Chung chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện và tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, nhằm có kinh phí hỗ trợ đội bóng.

Trước đó, từ khi ông Chung được điều động làm Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa vào tháng 9/2023, tại các cuộc giao ban Thường trực Thành ủy và một số lần gặp riêng, ông Lê Mai Khanh và ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy Tp.Thanh Hóa, đã trao đổi về việc tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành.

Cơ quan điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo 2 người khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm dìm giá, giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp như mong muốn. Hành vi này được xác định giúp ông Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại.

Tách hành vi của nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục xử lý

Theo cơ quan điều tra, do tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thời điểm này về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá để có nguồn kinh phí hỗ trợ, duy trì đội bóng đá Thanh Hóa, các bị can Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Lê Mai Khanh và những người liên quan đã can thiệp vào quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành để Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành trái quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

Ông Lê Mai Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa (Ảnh: D.V.T.).

Theo kết luận điều tra, ông Lê Anh Xuân và ông Lê Mai Khanh, mỗi người được "bầu Đoan" chi 3,3 tỷ đồng; ông Trần Anh Chung được nhận 50 triệu đồng từ ông Đoan.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định, các ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận của ông Đoan tổng số tiền 150.000 USD; ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhận của ông Đoan 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có hành vi chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc định giá khởi điểm, đưa dự án Khu dân cư Quảng Thành ra đấu giá và tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá, bản thân nhận thức việc này là không đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông Hưng và ông Tuấn không trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện các bước quy trình để tiến hành thẩm định giá đất, đấu giá đất. Hành vi của ông Hưng và ông Tuấn nhằm tạo điều kiện cho Công ty Đông Á có kinh phí để cùng đồng hành, hỗ trợ đội bóng đá Thanh Hóa. Cơ quan điều tra tách hành vi của ông Hưng và ông Tuấn để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.