Phạt đến 2 triệu đồng nếu không rọ mõm chó nơi công cộng

* Bạn đọc Hạnh Nguyễn (phường Bình Đông, TPHCM): Tôi hay dắt chó ra ngoài đi dạo, xin hỏi tôi cần phải làm gì để không bị phạt và đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi người?

- Luật sư TRẦN VĂN HOÀNG (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo điểm b, tiểu mục 2.1, mục 2, phụ lục 15 Hướng dẫn phòng, chống bệnh dại động vật tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn thì khi dắt chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt.

Ngoài ra, điểm b, khoản 2 Điều 8 Nghị định 204/2026/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, có hiệu lực từ ngày 1-8-2026) quy định: nếu không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng thì người vi phạm sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.