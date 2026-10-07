Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay 'bầu' Đoan phạm tội là ai?

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế, xảy ra từ 2015- 2025, tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, thời điểm cuối năm 2020, ông Phạm Nguyên Hồng, lúc đó giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gặp, đề nghị ông Cao Tiến Đoan quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa).

Sau khi “ngồi vào chiếc ghế mới”, “bầu” Đoan được tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành, qua đó có nguồn kinh phí chi cho CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Tài liệu điều tra thể hiện, quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, các bị can thông đồng để dìm giá nhằm đạt mục đích để Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp như mong muốn của ông Cao Tiến Đoan, gây thiệt hại cho nhà nước 7,2 tỷ đồng.

Cựu sếp ngân hành tiếp tay “bầu” Đoan phạm tội

Để việc đấu giá thành công, “bầu” Đoan đã nhận được sự hỗ trợ của bị can Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa) và Lê Như Tú (nguyên PGĐ Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa).

Với mục đích giúp đỡ Công ty Đông Á trúng đấu giá, 2 cựu "sếp" Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, để Công ty Đông Á có đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

CQĐT xác định, hành vi của bị can An và Tú thực hiện với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi. Trong đó, ông An được hưởng lợi 135 triệu đồng.

Trong vụ án này còn có bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đã có hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia; lập khống danh sách về người đăng ký tham gia đấu giá, xâm phạm đến quyền lợi bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác.

Cụ thể, sau khi Công ty Lam Sơn được lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty Lam Sơn, đồng thời là đấu giá viên) nhận được chỉ đạo - không được bán hồ sơ cho các đơn vị đến mua hồ sơ đăng ký đấu giá.

Ông Hùng còn nhận chỉ đạo để phối hợp kiểm tra hồ sơ của đơn vị đăng ký để chỉ ra các lỗi vi phạm, nhằm hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, đồng thời lập danh sách hồ sơ khống đơn vị đăng ký tham gia đấu giá

Kiến nghị nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động bán đấu giá tài sản

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án, CQĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nâng cao tính công khai, minh bạch: Đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, đăng tải đầy đủ, minh bạch thông tin về khu đất, quy hoạch, giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia để hạn chế sự can thiệp tiêu cực, móc nối giữa người tham gia và đơn vị tổ chức.

CQĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và đề xuất cấm cá nhân vi phạm (như bỏ cọc thao túng giá) tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Đặc biệt, nghiêm cấm nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình và cần kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như trả giá “ảo” rồi bỏ cọc, gây rối loạn thị trường.