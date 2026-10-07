3 hộ thu mua, kinh doanh mủ cao su trốn hơn 1,37 tỷ đồng tiền thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế, vừa làm rõ 3 trường hợp hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 1,37 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định với đối tượng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo kết quả xác minh, từ năm 2020 đến tháng 2/2026, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú xã Hiệp Đức) thu mua mủ cao su của các hộ dân rồi bán lại cho doanh nghiệp, phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế đầy đủ. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 316 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Hồ Minh Phương (SN 1976, trú xã Phước Trà) thu mua và bán lại mủ cao su, phát sinh doanh thu hơn 27,4 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 406 triệu đồng.

Trong khi đó, Ngô Văn A (SN 1960, trú xã Hiệp Đức) trong giai đoạn 2020-2025 thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại, với doanh thu hơn 43,9 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 652 triệu đồng.

Tổng doanh thu của 3 trường hợp được xác định hơn 92,7 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, cả 3 trường hợp đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.