An Giang: Bảo đảm an toàn Lễ hội kỷ niệm 158 năm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Công an tỉnh An Giang triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6-8/10 tại phường Rạch Giá (An Giang), với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm không khí lễ hội.

Để lễ hội năm nay diễn ra an toàn, văn minh, Công an tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn cho người dân.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho biết: "Từ trước thời điểm lễ hội diễn ra, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng, từng địa bàn, từng vị trí trọng điểm. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, quân sự, biên phòng và dân quân tự vệ được huy động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ".

Các tuyến đường, khu vực cửa ngõ ra vào lễ hội, có 19 tổ công tác, 39 chốt cứng được bố trí để kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự

Tại các tuyến đường, khu vực cửa ngõ ra vào lễ hội, có 19 tổ công tác, 39 chốt cứng được bố trí để kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh. Bên trong khu vực Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, CBCS Công an được tăng cường cùng lực lượng bảo vệ của Đền thờ Nguyễn Trung Trực được bố trí thường trực, vừa bảo đảm ANTT vừa hướng dẫn người dân, du khách di chuyển, chiêm bái đúng quy định.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phòng ngừa cũng được chú trọng. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên sử dụng loa tay tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không mang theo nhiều tiền mặt, nữ trang có giá trị; chủ động bảo quản tư trang, điện thoại, tài sản cá nhân, nhất là tại những khu vực tập trung đông người.

Phó Trưởng Công an phường Rạch Giá, Thượng tá Lê Tú Anh cho biết: “Để triển khai phương án theo kế hoạch của Công an tỉnh, lãnh đạo Công an phường Rạch Giá đã quán triệt đến CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong khi tham gia ứng trực, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, vừa nắm tình hình vừa tuyên truyền trong Nhân dân. Qua đó, đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn di chuyển từ nơi khác đến, có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, kịp thời mời gọi, răn đe, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách đến chiêm bái”.

Bảo đảm Lễ hội an toàn, văn minh

Công tác kiểm tra, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cũng được Công an tỉnh An Giang quan tâm, chủ động trong mọi tình huống

Công tác phòng ngừa cháy, nổ tại lễ hội cũng được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm. Trước ngày diễn ra lễ hội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy tại khu vực Đền thờ, các bếp ăn, gian hàng kinh doanh, buôn bán xung quanh khu vực lễ hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, nguồn nhiệt, hệ thống điện bảo đảm an toàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn chủ các gian hàng sử dụng bình chữa cháy và xử lý tình huống khi có sự cố. Xe chữa cháy cũng được bố trí gần khu vực Đền thờ, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn; nắm tình hình người đến lưu trú, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Sự phối hợp giữa các ngành chức năng và các lực lượng nhằm bảo đảm Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra an toàn, văn minh

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban bảo vệ ANTT và sức khỏe lễ hội cho biết đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công, thực hiện theo phương án đã đề ra, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa bàn; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tình huống, nhất là tại các khu vực trọng điểm có lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự, địa bàn giáp ranh và nơi tập trung đông người.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn từ cơ sở, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận an ninh chặt chẽ tại lễ hội. Từ các tuyến đường, khu vực cửa ngõ, điểm vui chơi, mua bán đến bên trong khu vực Đền thờ, CBCS luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sự chủ động của Công an tỉnh An Giang không chỉ góp phần giữ vững ANTT mà còn tạo cảm giác an tâm cho người dân và du khách khi về với Lễ hội, thành kính tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội an toàn, văn minh, nghĩa tình, để mỗi người dân, du khách khi đến chiêm bái đều có thể yên tâm tận hưởng không khí lễ hội và những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tối 6/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Tối 6/10, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), nhằm tôn vinh công trạng to lớn của vị thủ lĩnh phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh một miền đất An Giang giàu bản sắc, văn minh, phát triển. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nguyễn Trung Trực - Dấu son bất tử”, tái hiện hào hùng cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân và du khách. Khí phách “Anh hùng bất tử Nguyễn Trung Trực” sống mãi với thời gian đã viết nên một trang sử bằng lòng trung nghĩa và ý chí bất khuất của người dân Nam Bộ.