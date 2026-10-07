Cháy cửa hàng xe máy khiến 2 người bị thương

Sáng 7/10, Công an phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân khiến 2 người bị thương. Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra, xe chữa cháy túc trực tại hiện trường để phòng ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đám cháy khiến cửa hàng xe máy đổ sập.

Trước đó vào 4h cùng ngày, sau tiếng nổ lớn, lửa và khói bùng phát tại cửa hàng chuyên buôn bán xe máy rộng khoảng 300m2. Bên trong đám cháy, một người đàn ông bị khói ám vào người, bị thương chạy ra ngoài kêu cứu. Đám cháy lan nhanh qua 2 nhà dân chuyên bán quần áo và quán ăn lân cận.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và gần 50 CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, cửa hàng xe máy bị cháy, đổ sập, bên trong nhiều xe máy trơ khung. Vụ cháy còn làm 2 căn nhà kế bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bước đầu xác định có 2 người bị thương trong vụ cháy.