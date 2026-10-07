Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển gần 3.400 bao thuốc lá nhập lậu

Đối tượng vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhập lậu tại phường Đồng Xoài. (Ảnh:CA)

Trước đó, tại khu phố 1, phường Đồng Xoài, Công an phường Đồng Xoài phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, phát hiện một đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển thuốc lá ngoại không có tem, nhãn nhập khẩu.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 1.490 bao thuốc lá điếu các loại gồm JET, CHAPMAN, HERO toàn bộ số hàng trên đều không có tem, nhãn hoặc giấy tờ nhập khẩu. Có dấu hiệu nghi ngờ là hàng hóa nhập lậu.

Đấu tranh với đối tượng, bước đầu xác định đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm”, chấp hành xong hình phạt vào năm 2025.

Trần Hoài Thân cùng tang vật, phương tiện thời điểm bị lực lượng Công an phường Bình Phước kiểm tra bắt quả tang. (Ảnh:CA)

Tiếp đó, sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân cung cấp, Công an phường Bình Phước (TP Đồng Nai) nhanh chóng tiến hành đón chặn, kiểm tra xe ôtô biển số 70A-775.40 do Trần Hoài Thân (SN 2001, thường trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển khi phương tiện lưu thông trên đường ĐH507, thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1.900 gói thuốc lá điếu, gồm 1.000 gói nhãn hiệu Hero và 900 gói nhãn hiệu Jet. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bước đầu, Trần Hoài Thân khai đã nhận lời một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ khu vực nghĩa địa, thuộc xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh đến phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai với tiền công 1,8 triệu đồng/chuyến.

Sau đó, Thân điều khiển xe ôtô đến địa điểm theo chỉ dẫn và chất các gói hàng lên cốp xe rồi điều khiển đi về hướng phường Bình Phước. Khi đi đến đoạn đường ĐH507, thuộc khu phố Tiến Hưng 3 thì bị lực lượng Công an phường kiểm tra, bắt giữ.

Hiện các vụ việc trên đang được Công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.