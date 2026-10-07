Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng chủ mưu Nguyễn Hoàng Tuấn cùng đồng phạm Nguyễn Trọng Nghĩa đã thành lập hàng loạt pháp nhân ảo, không có hoạt động kinh doanh thực tế. Mục đích của hệ thống này là xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ quyết toán hoặc trục lợi tiền hoàn thuế từ nhà nước.

Tang vật lực lượng chức năng tịch thu gồm 117 thiết bị chữ ký số - token, 68 con dấu công ty cùng 65 con dấu chức danh... cho thấy một bộ máy làm giả hồ sơ hoạt động cực kỳ tinh vi, quy mô và có tổ chức từ trước.

Chiến công xuất sắc của lực lượng Công an đã thể hiện sự kiên quyết của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế. Việc khởi tố các đối tượng về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” là lời cảnh cáo đanh thép cho những ai đang có ý định trục lợi. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy lỗ hổng trong quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp và công tác hậu kiểm. Việc các đối tượng dễ dàng sở hữu hàng trăm con dấu và token chữ ký số có thể thấy cơ chế giám sát hoạt động thực tế của các pháp nhân sau khi cấp phép vẫn còn nhiều lỏng lẻo.

Việc triệt phá đường dây nghìn tỷ tại Đồng Tháp là bước đi quan trọng để làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh. Song, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chặt chẽ trong khâu kiểm tra nguồn gốc đối tác nhằm tránh vô tình vướng vào vòng pháp lý. Bảo vệ ngân sách quốc gia và sự minh bạch của nền kinh tế chính là trách nhiệm chung của toàn xã hội.