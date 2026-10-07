Người đàn ông mất tích gần 10 năm bất ngờ được công an tìm thấy

Ngày 10/7, theo tin từ Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa xác minh, làm rõ danh tính một người đàn ông có nhiều đặc điểm trùng khớp với anh Thân Trung Nhân (SN 1977, trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người mất liên lạc với gia đình từ năm 2016.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Kim Ngân phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm nhận dạng và địa chỉ cư trú trùng khớp với thông tin về anh Thân Trung Nhân. Công an xã Kim Ngân đã chủ động xác minh nhân thân, đồng thời phối hợp với Công an xã Tây Sơn để làm rõ thông tin.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông này có nhiều đặc điểm phù hợp với thông tin do gia đình anh Nhân cung cấp. Công an xã Kim Ngân sau đó thông báo và hướng dẫn gia đình đến địa phương thực hiện các thủ tục xác minh, tiếp nhận người thân.

Thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón anh về. Ảnh: CA. ↵↵

Do gia đình ở xa, việc đi lại gặp khó khăn, UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón anh về.

Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng trú tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được tìm thấy chính là anh Thân Trung Nhân.

Theo ông Thân Trọng Tính, năm 2016, anh Nhân đến làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với anh. Trong gần 10 năm sau đó, người thân nhiều lần tìm kiếm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe anh Nhân ổn định, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn và không có dấu hiệu bất thường. Công an xã Kim Ngân đã lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao anh Nhân cho gia đình đưa về chăm sóc.