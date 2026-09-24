Cách huỷ tính năng dịch vụ SMS Banking

Để tiết kiệm khoản phí này, khách hàng hoàn toàn có thể huỷ đăng ký dịch vụ này và nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng (app) ngân hàng.

Hiện các ngân hàng đều cho phép khách hàng chủ động hủy toàn bộ dịch vụ SMS Banking, bao gồm nhận tin nhắn biến động số dư, tra cứu, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn qua tin nhắn, ngay trên ứng dụng mà không cần đến quầy giao dịch.

Việc bổ sung tiện ích này không chỉ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quản lý các dịch vụ đang sử dụng mà còn tạo điều kiện để chủ động lựa chọn phương thức nhận thông báo biến động số dư phù hợp với nhu cầu. Theo đó, khách hàng có thể hủy dịch vụ SMS Banking theo hai cách.

Khách hàng hủy dịch vụ SMS Banking tại mục Dịch vụ SMS Banking theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng. Tại mục Tiện ích & Cài đặt chọn Dịch vụ SMS Banking.

Bước 2: Tại màn hình Dịch vụ SMS Banking, lựa chọn Hủy dịch vụ SMS Banking và thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng.

Bước 3: Tại màn hình Xác nhận giao dịch, khách hàng kiểm tra lại thông tin và xác nhận hủy dịch vụ. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị kết quả giao dịch.

Bên cạnh hình thức nhận thông báo qua SMS, khách hàng có thể lựa chọn nhận thông báo biến động số dư qua OTT ngay trên ứng dụng ngân hàng. Dịch vụ này hiện đang được các ngân hàng cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Để đăng ký, khách hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng, tại mục Tiện ích & Cài đặt, lựa chọn Nhận tin biến động số dư.

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thanh toán. Khách hàng lựa chọn tài khoản cần đăng ký sử dụng dịch vụ nhận tin biến động số dư qua OTT.

Bước 2: Kiểm tra thông tin và thực hiện xác nhận giao dịch theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ Nhận tin OTT biến động số dư, hệ thống sẽ mặc định hủy dịch vụ SMS Banking và hiển thị kết quả đăng ký trên ứng dụng.

Việc nhận thông báo biến động số dư qua OTT trên ứng dụng ngân hàng giúp khách hàng theo dõi các giao dịch phát sinh trên tài khoản ngay trong ứng dụng, đồng thời thuận tiện hơn trong việc quản lý thông tin và sử dụng các tiện ích ngân hàng số trên cùng một nền tảng.

Việc hủy dịch vụ SMS Banking đồng nghĩa với việc ngừng các tiện ích đang sử dụng thuộc dịch vụ SMS Banking.

Trường hợp sau khi hủy dịch vụ, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ nhận thông báo biến động số dư qua SMS Banking, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng để được hỗ trợ đăng ký lại.