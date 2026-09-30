Mỹ gom 29.000 website chính phủ vào một cổng AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện ra mắt America.gov, một trang web chính phủ mới sử dụng AI tại Hội trường Mellon ở Washington, DC (Mỹ) ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 cho ra mắt America.gov, cổng thông tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để giúp người dân tìm kiếm thông tin và tiếp cận dịch vụ của chính phủ liên bang tại một địa chỉ duy nhất.

Thay vì phải truy cập hàng chục nghìn website của các cơ quan khác nhau, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trên America.gov và nhận câu trả lời dựa trên các nguồn thông tin chính thức.

Tại lễ ra mắt ở Washington, ông Trump gọi đây là một bước thay đổi cách người dân tương tác với chính phủ.

“Với America.gov, toàn bộ chính phủ Mỹ sẽ nằm trong lòng bàn tay các bạn”, ông nói, đồng thời mô tả nền tảng như “một cánh cửa chính” cho mọi câu hỏi liên quan đến chính phủ liên bang, New York Times cho biết.

Theo Nhà Trắng, America.gov hiện tập trung vào việc giúp người dân tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Các dịch vụ trực tuyến của nhiều cơ quan liên bang sẽ được tích hợp dần trong những tháng tới.

America.gov được xây dựng để tìm kiếm thông tin vốn đang nằm rải rác trên khoảng 29.000 website của các cơ quan liên bang. Hệ thống sử dụng AI để hiểu câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và tìm thông tin phù hợp từ các nguồn chính phủ.

Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb và Giám đốc thiết kế của Xưởng Thiết kế Quốc gia Nhà Trắng, gọi nền tảng này là “cánh cửa kỹ thuật số” mới của chính phủ liên bang, theo WSJ.

Mục tiêu của dự án không dừng ở việc tìm kiếm thông tin. Trong tương lai, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tiếp trên America.gov, chẳng hạn gia hạn hộ chiếu, đăng ký khám chữa bệnh Medicare, đặt chỗ tại các khu cắm trại liên bang hoặc kiểm tra tình trạng khoản vay học tập.

Chatbot này tự gọi mình là “Nước Mỹ”, được tích hợp trong cổng thông tin America.gov. Ảnh: New York Times.

Sau lễ ra mắt, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang kết nối những dịch vụ công đủ điều kiện với America.gov.

Theo Nhà Trắng, những dịch vụ trực tuyến phục vụ hơn 100.000 người dùng trong vòng 12 tháng sẽ nằm trong diện được xem xét tích hợp, với một số ngoại lệ liên quan đến an ninh quốc gia và dịch vụ khai thuế, Asian Today cho hay.

Cách tiếp cận này nhằm giảm số lượng bước mà người dân phải thực hiện khi tìm kiếm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ công.

Theo giới thiệu của nhóm phát triển, America.gov cũng được thiết kế theo nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư. Người dùng có thể sử dụng chatbot mà không cần đăng nhập, trong khi các cuộc trò chuyện không được lưu trữ lâu dài.

Ông Trump gọi America.gov là ví dụ về cách AI có thể thay đổi hoạt động của chính phủ. Tại sự kiện, ông mô tả nền tảng như một phần trong quá trình hiện đại hóa bộ máy liên bang bằng công nghệ mới.

Dẫu vậy, Mike Dickerson, cựu kỹ sư Google và là giám đốc đầu tiên của Cơ quan Dịch vụ Kỹ thuật số Mỹ, từng tham gia xử lý sự cố HealthCare.gov, cho rằng xây dựng một cổng thực sự “một cửa” phức tạp hơn việc đơn thuần lập chỉ mục các đường dẫn.

Theo ông, các cơ quan liên bang có những tiêu chuẩn và cách xử lý dữ liệu khác nhau. Vì vậy, để người dân có thể bắt đầu và hoàn tất một thủ tục trên cùng nền tảng, chính phủ cần giải quyết cả những khác biệt về công nghệ, dữ liệu và quy định.

Hiện Nhà Trắng cho biết America.gov sẽ tiếp tục được cập nhật thêm tính năng, tài nguyên và thông tin từ chính phủ liên bang.