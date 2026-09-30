Ông Trump đổi tên 'Trí tuệ nhân tạo' thành 'Siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ chỉ thị các bộ, ngành và cơ quan liên bang sẽ sử dụng thuật ngữ “Siêu trí tuệ” (Super Intelligence) và “SI” trong thư từ chính thức, thông tin công khai, tài liệu chính sách và các tài liệu không mang tính luật định. Các cơ quan đồng thời không tiếp tục sử dụng “Trí tuệ nhân tạo” (Artificial Intelligence) và “AI” trong những tài liệu này.

Sắc lệnh giao Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ đề xuất định nghĩa liên bang về “Siêu trí tuệ” và “SI”, phản ánh trạng thái của công nghệ tiên tiến đặc biệt này, đồng thời xác định những hành động hành pháp bổ sung cần thiết để triển khai định nghĩa được đề xuất.

Nhà Trắng lý giải việc đổi tên

Nhà Trắng cho biết việc thay đổi thuật ngữ nhằm ghi nhận “cơ hội to lớn” mà các công nghệ mới nổi mang lại cho người dân Mỹ. Nhà Trắng cũng cho rằng Mỹ là nơi khai sinh “Trí tuệ nhân tạo” (AI) và đã dẫn đầu thế giới trong phát triển, triển khai công nghệ này trong hơn 70 năm, kể từ khi nó trở thành một lĩnh vực nghiên cứu.

Trong khi đó, cái tên “Siêu trí tuệ” phản ánh đúng năng lực của các công nghệ đang được phát triển hiện nay, có thể mở ra những hình thức sáng tạo mới và giúp người Mỹ đạt được những điều trước đây là không thể.

“Việc sử dụng tên gọi ‘siêu trí tuệ’ sẽ giúp các cơ quan liên bang tập trung mở rộng năng lực và ứng dụng của những công nghệ này, qua đó củng cố nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân,” thông cáo của Nhà Trắng nhận định.

Sắc lệnh đổi tên "Trí tuệ nhân tạo" (AI) thành "Siêu trí tuệ" (SI) được Tổng thống Mỹ ban hành trong bối cảnh chính phủ và các công ty công nghệ vẫn đang tranh luận về cách thức quản lý những hệ thống công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn tại Nhà Trắng, gồm CEO Google Sundar Pichai, CEO xAI Elon Musk, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, theo CNBC.

Tại cuộc gặp, ông Trump cùng các lãnh đạo công nghệ này đã ký một thỏa thuận riêng mang tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, với tiêu đề phụ “Cam kết chung về trách nhiệm tiên phong”.

Chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các CEO công nghệ. Ảnh: X/@DavidSacks

Sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết các bên tập trung tìm kiếm “sự cân bằng phù hợp” giữa “lợi ích của người dân Mỹ”, việc thúc đẩy công nghệ và duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ so với Trung Quốc.

CEO Meta Mark Zuckerberg viết trên X rằng ông coi hội nghị là một “bước tiến tích cực”, đồng thời cho biết các lãnh đạo của những phòng thí nghiệm lớn tại Mỹ đã cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ, cùng nhiều lớp kiểm toán và đánh giá.

Theo ông Zuckerberg, những biện pháp này sẽ giúp mọi người “tự tin hơn rằng công nghệ mà mỗi phòng thí nghiệm đang phát triển sẽ hoạt động như mong muốn”.